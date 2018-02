Festival Présences 2018 : Xenakis, Psathas, Ishii et Grubinger, pour percussion solo par Martin Grubinger

♪ Programme

► Concert donné le 6 février 2018 au Studio 104 de la Maison de la Radio à Paris dans le cadre du Festival Présences 2018

Maki Ishii

Thirteen Drums op. 66 (1985)

Iannis Xenakis

Psappha (1975)

John Psathas

One Study One Summary, pour marimba et sons fixés (2004-2005)

Martin Grubinger (1983 - )

Aus dem Leben einer Trommel

►Martin Grubinger, percussions

▒ Après - concert ▒

Invités : → Benjamin de La fuente (né en 1969) → Samuel Sighicelli (né en 1972)

Emmanuel Nunes (1941-2012)

Degrés (1965, extrait)

Trio à cordes de Paris

Charles Frey, violon

Jean Verdier, alto

Jean Grout, violoncelle

Enr. 1973 (Paris)

Strauss SP 4032

Benjamin de la Fuente / Samuel Sighicelli

Gestes apprivoisés (1995)

Benjamin de la Fuente, violon

Samuel Sighicelli, piano

Enr. CNSM, Paris par Jean-Marc Lyswa

Document des compositeurs

Sphota

A perte de vue

Benjamin de la Fuente, violon, électronique

Samuel Sighicelli, orgue électrique et sampler

Benjamin Dupé, guitare électrique, électronique

Enr. 2010

Sphota « Zemlia »

Signature Radio France SIG 11069

Benjamin de la Fuente

Quatuor à cordes n°1 (2013, extrait)

Quatuor Tana

Enr. 21 novembre 2016 (Bruxelles, festival Ars Musica)

Document du compositeur

Samuel Sighicelli

Troubled Gardens (2014)

Orchestre du CNSM de Lyon

Pascal Rophé, direction

Enr. mars 2014 (Genève, festival Archipel)

Document du compositeur

Benjamin de la Fuente

On Fire pour comédienne, piano, orchestre et sampler (extraits de discours de Malcolm X)

Piera Formenti, texte

Wilhem Latchoumia, piano

Orchestre Philharmonique de Radio France

Joshua Dos Santos, direction

Enr. 7 février 2015 (Radio France, festival Présences, studio 104)

Signature Radio France SIG 1110405

Samuel Sighicelli

Spirale, variations sur une dérive (2016-2017, extrait)

Bruno Chevillon, contrebasse

Enr. 2017 (Annecy)

Document du compositeur

Benjamin de la Fuente

Folk Blues Remains (2017, extrait)

Bruno Chevillon, contrebasse

Benjamin de la Fuente, violon

Mat Jacob, vidéo

Enr. 2017 (Nanterre)

Document du compositeur

Samuel Sighicelli

Critical Phase (2017)

Noémi Boutin, violoncelle

Claudine Simon, piano

Enr. 26 janvier 2018 (Chambéry, Cité des Arts)

Document du compositeur

Caravaggio

Blue Crystal

Caravaggio

Bruno Chevillon, basse, contrebasse, électronique

Benjamin de la Fuente, violon, mandocaster, guitare éléctrique ténor, électronique

Éric Echampard, batterie, percussion et pad électronique

Samuel Sighicelli, orgue Hammond, sampler, synthétiseurs

Enr. 2015 (studios La Buissonne)

Caravaggio « Turn Up » (2017)

La Buissonne RJAL397027



Sphota → structure insufflée par les projets de Benjamin de la Fuente et Samuel Sighicelli ainsi que du groupe Caravaggio où les deux compositeurs-musiciens sont réunis auprès du contrebassiste Bruno Chevillon et du batteur Éric Échampard.