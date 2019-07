Chopin par Sergei Babayan et Beethoven, Fauré et Brahms par Marie-Elisabeth Hecker et Martin Helmchen

Présentation par Arnaud Merlin

Premier concert :

Concert donné le 3 février 2019 à l’Auditorium de Radio France

Frédéric Chopin

Polonaise opus 26 n° 1 en ut dièse mineur

Valse opus 64 n° 2 en ut dièse mineur

Barcarolle opus 60 en fa dièse mineur

Nocturne opus 9 n° 3 en si majeur

Polonaise-Fantaisie opus 61 en la bémol majeur

Impromptu n° 1 opus 29 en la bémol majeur

Prélude en la bémol B86

Grande valse brillante op 34 n°1 en La bémol Majeur

Frédéric Chopin

Mazurkas

op 6 n°2 en do dièse mineur,op 63 n°3 en do dièse mineur,op 63 n°2 en fa mineur, op 7 n°3 en fa mineur, op 24 n°4 en si bémol mineur, op 7 n°1 en Si bémol Majeur, op 67 n°2 en sol mineur,, op 67 n°3 en Do Majeur, op 67 n°4 en la mineur, op 68 n°2 en la mineur et, op 68 n°3 en Fa Majeur, op posth en Si bémol Majeur, op 6 n°4 en mi bémol mineur, op 41 n°4 en La bémol Majeur, op 30 n°1 en ut mineur, op 30 n°2 en si mineur, op 33 n°4 en si mineur, op 56 n°2 en Ut Majeur

Grande valse brillante op 34 n°3 en Fa Majeur

Jean-Philippe Rameau

Le rappel des oiseaux

Sergei Babayan, piano

Second concert :

Concert donné le 25 mai 2019 à l’Auditorium du Louvre

Ludwig van Beethoven

Variations sur « See, the Conqu’ring Hero Comes » de « Judas Macchabée » de Haendel WoO 45

Gabriel Fauré

Elégie pour violoncelle et piano opus 24 en do mineur

Johannes Brahms

Sonate pour violoncelle et piano n°1 en mi mineur

1. Allegro non troppo, 2. Allegretto quasi minuetto, 3. Allegro

Gabriel Fauré

Après un rêve

Marie-Elisabeth Hecker violoncelle

Martin Helmchen piano

Après-concert :

Georg Friedrich Haendel

Judas Maccabaeus – Acte III (extraits)

Maria de la Rosa, soprano

Mariana Rewerski, mezzo-soprano

Fabian Schofrin, haute-contre

Makoto Sakurada, ténor

Choeur de chambre de Namur

Les Agremens

Leonardo Garcia-Alarcon, direction

REF Ambronay AMY 024