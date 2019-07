Lukas Geniusas interprète Chopin Prokofiev et Desyatnikov, en direct de Montpellier

Présentation par François-Xavier Szymczak

En direct de l'Opéra Berlioz dans le cadre du Festival Radio France Occitanie Montpellier

Programme du concert:

Frédéric Chopin

Mazurka en ut Majeur Op. 33 n°3

Mazurka en ut dièse mineur Op.30 n°4

Mazurka en si Majeur Op.63 n°1

Sonate n°3 en si mineur Op. 58 :

1. Allegro maestoso

2. Scherzo (molto vivace)

3. Largo

4. Finale. Presto non tanto

Serge Prokofiev

Dix pièces pour piano Op.12 (extraits) :

5. Capriccio en mi mineur

6. Légende en ré mineur

7. Prélude en Ut majeur

1. Marche en fa dièse mineur

2. Gavotte en sol mineur

Leonid Desyatnikov

Douze préludes, ext. des Chants de Bucovine :

n°1 en Ut Majeur (« Steppe wind a blowin»)

n°3 en solMajeur (“Ian, where d’you come from”-Beyond the Danube)

n°4 en mi mineur (“Oh, Petrivochka, a night so short”)

_n°8 en fa dièse mineur (_Oh, my sweet vast Canada”)

n°10 en ut dièse mineur (“A swallow has flown in”)

n°13 en fa dièse Majeur (“Green willow green willow”)

n°15 en Ré bémol Majeur (“I sew six seeds of maize”)

n°16 en si bémol mineur (“Red arrow wood has blossomed white”)

n°17 en La bémol Majeur (“Oh, whose wedding is this ?”)

n°18 en fa mineur (“Red arrow wood, green leaves”)

n°21 en ut mineur (“They say I’ve lost my looks”)

n°23 en Fa Majeur (“You, wretched singer, what are you looking for ?”)

Lukas Geniusas, piano