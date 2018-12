Le concert du Nouvel An en direct de la Maison de la Radio : Valsons !

Concert donné en direct de l'Auditorium de la Maison de la Radio à Paris

Programme du concert

Piotr Ilyitch Tchaïkovski

Casse-Noisette, suite n°1 op. 71 A

Josef Strauss

Sans souci, polka rapide

Johann Strauss II

Valse de l'empereur

George Gershwin

Porgy and Bess, extraits :

Summertime

My Man's gone now

What you want wid Bee

I loves you Porgy

Measha Brueggergosman soprano

Orchestre National de France

Emmanuel Krivine direction