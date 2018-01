Le Concert du Nouvel An avec l'Orchestre national de France & Emmanuel Krivine

Benjamin François a rencontré le directeur musical de l'ONF : Emmanuel Krivine, à l'issue de la répétition générale et en a profité pour lui poser quelques questions.

Benjamin François : Diriez-vous comme Nikolaus Harnoncourt qui s’apprêtait à diriger le concert du nouvel an à Vienne en 2003, que diriger ce concert nécessite d’aimer la danse ?

Emmanuel Krivine : Oui bien sûr, il faut aimer la danse ! Il faut surtout aimer des musiques à danser. Toutes les musiques de ce programme, c’est-à-dire Dvorak, Brahms, Tchaïkovski et les frères Strauss, ont un point commun : elles sont tellement belles qu'elle se passent de danse. Elles ne sont pas des supports de danses, c’est de la pure musique qui peut s’écouter sans avoir aucune notion de danse. C’est comme du bon jazz qui s’écoute sans besoin de gigoter. C’est cela qui est extraordinaire.

J’ai découvert tout ça quand j’étais très jeune lorsque j’étais élève de Karl Böhm, qui était viennois. J’ai passé ma vie dans les valses. Lorsque j’étais jeune et que j’étais encore violoniste, je suis allé voir Rolf Liebermann pour lui demander d’être chef du ballet de l’Opéra de Paris car j’adorais la musique de danse et plus précisément les musiques de Tchaïkovski. Je passais ma vie à l’opéra. Il a accepté et je me suis finalement rendue compte que j’avais encore des concerts de violon à faire et que je ne pouvais pas accepter. Je voulais mariner dans les ballets de Tchaïkovski. C’est sophistiqué, ne serait-ce qu’avec la timbale lorsqu’elle arrive dans la Valse des fleurs dans l’introduction. Au-delà de la forme c’est du pur génie. Ces musiques de danses se suffisent à elles-mêmes.

Avez-vous une préférence dans la dynastie des Strauss ?

Je dirai que Johann II et Joseph Strauss sont extrêmement attachants. Joseph a pleins d’idées. Sa musique est très vulnérable, très fragile, ça peut faire penser à la personnalité de Tchaikovski. Ce n’est pas du tout conventionnel, la musique de Joseph Strauss est passionnante. Toutefois Johann Strauss II est un génie. Brahms l’admirait. Pour moi c’est l’équivalent de Mozart. C’est le même monde, il y a pleins d’affinités. Alors qu’en France, on préfère comparer Offenbach et Strauss, pourtant ça n’a absolument rien à voir. Ça ne veut pas dire qu’Offenbach n’est pas intéressant mais ce n’est absolument pas la même qualité musicale pure. Offenbach, c’est très lié à l’action et cet humour est très lié à un certain monde bourgeois.

Cette grande admiration que vouait Brahms à Strauss, cela prouve bien que deux grands musiciens peuvent se reconnaître en étant dans deux catégories complètement différentes de la musique.

En effet ! Vous connaissez cette petite phrase qu'a écrit Brahms : "malheureusement, cette valse n’est pas de moi". Ils se respectaient, s’admiraient. Johann Strauss II connaissait pleins de compositeurs, tel que Bruckner. Si on oublie la valse, le concert de Vienne, toute cette société viennoise et qu’on écoute cela comme du Mozart, ça tient. Alors qu’en général des musiques codifiées, appartenant à une certaine classe sociale ne tiennent généralement pas toute seule.

Cette musique, ce n’est pas du loisir, c’est du plaisir ! C’est une dégustation musicale.

Comment avoir fait sentir à des musiciens qui ne sont pas à l'Orchestre Philharmonique de Vienne, qui ne jouent pas cette musique à longueur d’année, et en seulement quelques répétitions à comprendre l’esprit de cette musique ?

Nous sommes là pour ça, pour suggérer. L’attitude, le geste, le désir, l’oreille font que l’autre partage. C’est vibratoire lorsque l’autre sent que tu entends quelque chose ou que tu désires entendre quelque chose. Ton corps le fait et ça épouse la musique. C’est la circulation de l’énergie.

Le concert, 1ère partie

Johann Strauss II

La Chauve-Souris (ouverture)

Orchestre national de France

Emmanuel Krivine direction

Johann Strauss II

Sous le tonnerre et les éclairs

Orchestre national de France

Emmanuel Krivine direction

Johannes Brahms

Danses hongroises

Orchestre national de France

Emmanuel Krivine direction

Johann Strauss II

Légendes de la forêt viennoise

Orchestre national de France

Emmanuel Krivine direction

Jacques Offenbach

Les Contes d’Hoffmann (barcarolle)

Orchestre national de France

Emmanuel Krivine direction

Josef Strauss

Jockey Polka

Orchestre national de France

Emmanuel Krivine direction

, © Radio France

Avec le chef Emmanuel Krivine et Wilfried Scharf, joueur de cithare

Illustrations musicales :

Wolfgang Amadeus Mozart : Ouverture, Les Noces de Figaro K. 492, par Sinfonia Varsovia, Emmanuel Krivine (direction) / Denon

: Ouverture, Les Noces de Figaro K. 492, par Sinfonia Varsovia, Emmanuel Krivine (direction) / Denon Wolfgang Amadeus Mozart : Entracte 4, Thamos roi d'Egypte K. 345, par Sinfonia Varsovia, Emmanuel Krivine (direction) / Denon

: Entracte 4, Thamos roi d'Egypte K. 345, par Sinfonia Varsovia, Emmanuel Krivine (direction) / Denon Wolfgang Amadeus Mozart : Ouverture, L'Enlèvement au sérail K. 384, par Sinfonia Varsovia, Emmanuel Krivine (direction) / Denon

: Ouverture, L'Enlèvement au sérail K. 384, par Sinfonia Varsovia, Emmanuel Krivine (direction) / Denon Hildegard von Bingen : Kyrie eleison, pour ensemble vocal et cithare, par Ensemble Tiburtina, Margit Ubelacker (cithare) / Ricercar 2017

Le concert, 2ème partie

Carl Maria von Weber / Hector Berlioz

L’Invitation à la valse

Orchestre national de France

Emmanuel Krivine direction

Josef Strauss

Sphärenklänge

Orchestre national de France

Emmanuel Krivine direction

Antonin Dvořák

Danses slaves op. 46 n°1 et op. 72 n°2

Orchestre national de France

Emmanuel Krivine direction

Piotr Ilyitch Tchaïkovski

Valse des Fleurs (Casse-Noisette)

Orchestre national de France

Emmanuel Krivine direction

Johann Strauss II

Eljen a Magyar, polka rapide

Orchestre national de France

Emmanuel Krivine direction

Prochain concert de l'ONF

Le jeudi 18 janvier à 20h au Théâtre des Champs-Elysées à Paris.

Au programme :

Gustav Mahler

Symphonie n°3

Anna Larsson, contralto

Chœur de femmes de Radio France

Maîtrise de Radio France

Sofi Jeannin, chef de chœur

Orchestre national de France

Edo de Waart, direction

Ce concert sera retransmis en direct à 20h sur France Musique, présenté par Benjamin François.