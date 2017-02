Tempêtes, Orages & Fêtes Marines par Jordi Savall et le Concert des Nations

Concert donné le 18 octobre 2016 Salle Pau Casals de L’Auditori de Barcelone en Espagne

Concert de saison !

Si vous étiez attentifs aux différents bulletins météo le week-end dernier, vous avez pu entendre qu’un certains nombres de départements de l’ouest de la France avaient été placés en vigilance orange et rouge, les côtes étant frappées par la tempête. Eh bien c’est un concert entièrement consacré aux tempêtes et aux orages que proposent Le Concert des Nations et son chef Jordi Savall sur France Musique, à travers la musique des 17e et 18e siècles, friande de « sinfonies descriptives » ou dites « en style représentatif ».

Cette pratique qui consiste à vouloir « peindre » la nature en musique remonte à la Renaissance, à la musique vocale italienne de Monteverdi et à l’emploi de ce qu’on appelle des « figuralismes » (manière d’imiter plus ou moins symboliquement un sentiment, un élément de la nature, grâce à des procédés d’écriture ou à des techniques d’interprétation : trémolos, dissonances…). S’il est un thème que les musiciens du 18e siècle ont adoré imiter en musique, c’est bien celui de la tempête, avec ses vents déchainés, ses vagues déferlantes, les orages avec leurs éclairs et les retentissements du tonnerre ! Le compositeur Jean-Féry Rebel précisait par exemple, dans un texte qui précédait la partition de sa symphonie Les Eléments, que « L'Air est ‘peint’ par des tenues suivies de cadences que forment les petites flûtes ». La tempête approche. Montez le volume !

Programme du concert

Matthew Locke

Music for The Tempest

Antonio Vivaldi

Concerto en Fa Majeur op 10 n°1 RV 433 P 261 "La tempesta di mare"

Jean-Féry Rebel

Les Elémens

Marin Marais

Alcione (extrait) : Airs pour les matelots et les tritons

Georg Philipp Telemann

Wassermusik Ouverture TWV 55

Jean-Philippe Rameau

Orages et tonnerres

En Bis :Pierre Danican Philidor

Bourrée d'Avignonez

Jean-Philippe Rameau

Les Boréades (extrait) : Contredanse très vive

Le Concert des Nations

Manfredo Kraemer, violon

Pierre Hamon, flûte à bec

Jordi Savall, direction

Après-concert

Max D'Ollone

Orage

version pour mezzo-soprano et piano

Elsa Maurus, mezzo-soprano

Patrice d'Ollone, piano

Maguelone