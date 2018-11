En route pour l’extase !!!

Réservez vos places pour ce concert sur le site Maisondelaradio.fr

, © Nelly Portal

Téléchargez le programme de ce concert

LE CONCERT #1

Leonard Bernstein (1918-1990)

Symphonie n°2 "The age of anxiety" (1945/49 - version révisée de 1965)

- The Prologue. Lento moderato

- The Seven Ages. Variations 1 à 7

- The Seven Stages. Variations 8 à 14

- The Dirge. Largo The Masque - Extremely fast

- The Épilogue. Adagio – Andante – Con moto

Kirill Gerstein piano

Orchestre Philharmonique de Radio France dirigé par VasilyPetrenko

>>> Bis

Alexandre Scriabine

Vers la Flamme

KirillGerstein piano

, © Christophe Abramowitz

Avec Kirill Gernstein

, © Marco Borggreve

... et Vasily Petrenko

, © Nelly Portal

Alexandre Scriabine

Etude en sol dièse mineur opus 8 n°9

Idile Biret piano

Idile Biret archives 2015

Earl Wild

Somebody loves me, I got rhythm

Kirill Gerstein piano

Myrios Classics 2018

Oscar Levant

Blame on my youth (arrangement pour piano et vibraphone)

Kirill Gerstein piano

Gary Burton vibraphone

Myrios Classics 2017

LE CONCERT #2

Sergueï Rachmaninov (1873-1943)

L'île des morts opus 29 (1909)

Voilà ce qu’est l’extase : une création constante. C’est l’extase d’être un démiurge, ou d’être un dieu. (Vasily Petrenko)

Alexandre Scriabine (1872-1915)

Symphony n°4 : Poème de l'extase opus 54 (1905/08)

Orchestre Philharmonique de Radio France

Vasily Petrenko direction

Scriabine voulait apporter l’humanité aux dieux. Il voulait apporter la simplicité de l’humain dans l’au-delà des créateurs. (Vasily Petrenko)

La semaine prochaine, vendredi 07 décembre 2018

Concert de réouverture de la Scala de Milan, présenté par Judith Chaine :Attila de Verdi