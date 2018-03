Intégrale Debussy au piano (II) par Alain Planès

Le concert, 1ère partie

Claude Debussy

Nocturne en ré bémol majeur Valse romantique Images – 1ère série (Reflets dans l’eau, Hommage à Rameau, Mouvement)

Images - 2ème série (Cloches à travers les feuilles, Et la lune descend sur le temple qui fut, Poissons d’or)

D’un cahier d’esquisses Masques L’Isle joyeuse

Alain Planès piano

, © Radio France / Christophe Abramowitz

Avec Alain Planès

Le concert, 2ème partie

Préludes pour piano – 1er Livre

1. Danseuses de Delphes : Lent et grave

2. Voiles : Modéré

3. Le vent dans la plaine : Animé

4. "Les sons et les parfums tournent dans l'air du soir": Modéré

5. Les collines d'Anacapri : Très modéré

6. Des pas sur la neige : Triste et lent

7. Ce qu'a vu le vent d'ouest : Animé et tumultueux

8. La Fille aux cheveux de lin : Très calme et doucement expressif

9. La sérénade interrompue : Modérément animé

10. La cathédrale engloutie : Profondément calme

11. La danse dePuck : Capricieux et léger

12. Minstrels : Modéré

Alain Planès piano



Concert enregistré le vendredi 09 mars 2018 à l'Auditorium de Radio France.

La semaine prochaine, vendredi 06 avril 2018

Toutes les musiques mènent aux "Fontaines de Rome" et à ses pins ...