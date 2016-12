Deux concerts : Le Miserere de Hasse avec le Magnificat de Vivaldi; et le Paris Brass Band en seconde partie

Concert donné le 19 novembre 2016 à 20h30 au Collège des Bernardins à Paris dans le cadre du Festival des Heures.

Maîtrise de Radio France : Choeur

Sofi Jeannin : Chef de choeur

Ensemble Pulcinella : Orchestre

Ophélie Gaillard : Chef d'orchestre (Femme), Violoncelle

Présentaion: Dominique Boutel

Programmation musicale

Johann Adolph Hasse (1699-1783)

Fuga e adagio en sol mineur

Miserere en do mineur pour choeur et orchestre

Antonio Vivaldi (1678-1741)

Concerto pour violoncelle RV 424

Magnificat RV 610 pour choeur et orchestre

Mon âme exalte le Seigneur,

Exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur !

Il s’est penché sur son humble servante ;

désormais tous les âges me diront bienheureuse.

Le Puissant fit pour moi des merveilles :

Saint est son nom !

Son amour s’étend d’âge en âge

sur ceux qui le craignent.

Déployant la force de son bras,

Il disperse les superbes.

Il renverse les puissants de leurs trônes,

Il élève les humbles.

Il comble de biens les affamés,

renvoie les riches les mains vides.

Il relève Israël, son serviteur ;

Il se souvient de son amour,

De la promesse faite à nos pères,

en faveur d’Abraham et de sa race, à jamais.

Gloire au Père, et au Fils,

et au Saint-Esprit, maintenant et à jamais,

pour les siècles des siècles. Amen

La Maîtrise est une formation permanente de Radio France qui a pour mission d'illustrer et de défendre les Concerts de Radio France, elle maintient le répertoire choral français et de favoriser la création, notamment en interprétant des œuvres commandées à son intention. Administrée par un chœur d'enfants et d'adolescents qui chantent des œuvres de compositeurs contemporains. Depuis mars 2008, le chœur est dirigé par Sofi Jeannin.

Ophélie Gaillard et L’Ensemble Pulcinella

Élue « Révélation soliste instrumental » aux Victoires de la Musique Classique en 2003, Ophélie Gaillard se produit depuis lors en récital dans les salles les plus prestigieuses. Ophélie Gaillard se spécialise très tôt dans la pratique du violoncelle ancien et classique et fonde en 2005 Pulcinella, un collectif de virtuoses HIP, tous passionnés par l’interprétation sur instruments historiques.

L’ensemble Pulcinella est un collectif de solistes virtuoses passionnés par la pratique de la musique baroque sur instruments d’époque, membres des formations les plus prestigieuses et réunis autour d’Ophélie Gaillard. Ces musiciens réalisent un travail approfondi sur le son et l’articulation, revisitent quelques-unes des pages majeures du répertoire, et s’attachent à découvrir des œuvres inédites ou méconnues.

II ème Partie Concert donné le 10 décembre 2016 à 20h00 à l'Auditorium de la Maison de la Radio à Paris

Oliver Waespi_

Hypercube_ (Paris Brass Band)

Roger Calmel_

J’entends le blé - Grillon bleu_ (Maîtrise de Radio France)

Jacques Dalcroze_

Chanson à la lune_ (Maîtrise de Radio France, Cham Créteil)

Olivier Calmel

Ecce Paris, ecce Homo (Co-commande Radio France, Paris Brass Band et Grand Paris Sud Est Avenir – CM)

Florent Didier, direction

Classes Cham du CRR de Créteil

Maitrise de Radio France

Paris Brass Band

Florent Didier, Morgan Jourdain direction

Bruno Perbost, piano