À Monte-Carlo, une affiche de concert réunit Charles Ives et une création du compositeur Éric Montalbetti

20h : le concert #1

Charles Ives (1874- 1954)

Symphonie n°1 en ré mineur (1898)

1. Allegro con moto

2. Adagio molto

3. Scherzo

4. Allegro molto

Eric Montalbetti

Eclair physionomique, fantaisie symphonique après Paul Klee (2018)

Création Mondiale - Commande du Printemps des Arts de Monte Carlo

Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo

Direction : Kazuki Yamada

, © Jean-Charles Vinaj / Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo

21h15 : le concert #2

Charles Ives

* Three places in New England (1903, révisée en 1935)

1. The Saint Gaudens in Boston Common (Col. Shaw and his Colored Regiment) (Très lent)

2. Putnam's Camp, Redding (Allegro)

3. The Housatonic at Stockbridge (Adagio molto)

* Symphonie n°3 : The camp meeting (1901-1904)

1. Old Folks Gatherin' (Andante maestoso)

2. Children's Day (Allegro)

3. Communion (Andante maestoso)

Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo

Direction : Christian Arming

, © Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo

Concert donné le 8 avril 2018 en l'Auditorium Rainier III, Monte-Carlo, Monaco dans le cadre du Printemps des Arts de Monte-Carlo.

Programmation musicale

Béla Bartók

Le château de Barbe Bleue (extraits)

Violeta Urmana, mezzo-soprano

Peter Mikulas, basse

Orchestre philharmonique de Monte-Carlo

Direction : Marek Janowski

[Accord 2006]