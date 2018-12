Romantisme à l'allemande...

LE CONCERT #1

Felix Mendelssohn (1809-1847)

Extrait des 3 psaumes opus 78

- Psaume 43 : RichtemichGott

- Psaume 91 : Denn er hatseinenEngelnbehohlenüberdir (Chœur des Anges)

Chœur de Radio France dirigé par Martina Batič

Johannes Brahms (1833-1897)

* Extrait des 5 Lieder opus 41 : Ichschwingmein Horn ins Jammertal n°1

* RedeMädchenallzuliebes n°1, Liebeslieder-Walzer opus 52

* Valse en mi majeur n°2, 18 Valses opus 39 *

* Die grüneHopfenranke n°5, 18 Liebeslieder-Walzer opus 52

* Valse en mi majeur n°15, 16 Valses opus 39 *

* Einkleinerhübscher Vogel n°6, 18 Liebeslieder-Walzer opus 52

* Valse en si majeur n°1, 16 Valses opus 39 *

* Liebeslieder-Walzer opus 52

n°8 Wennsolinddein Auge mir

n°9 Am Donaustrande

n°10 O wiesanft die Quelle sich

n°16 Eindunkeler Schacht istLiebe

n°18 Es bebetdasGesträuche

Caroline Marty et David Selig, piano *

Chœur de Radio France dirigé par Martina Batič

Avec Martina Batič

Johannes Brahms

Gesang der Parzen op. 89 (Chant des Parques)

Chœur de chambre Eric Ericson

Orchestre symphonique de Gavle

Jaime Martin direction

Ondine 2017

LE CONCERT #2

Johannes Brahms

* Extrait des 11 Zigeuner Lieder opus 103

n°1 He Zigeunergreife in der Saiten sein

n°2 HochgetürmteRimaflut

n°3 WisstihrwannmeinKindchen

n°4 Lieber Gott du weisst

­n°5 Brauner BurscheführtzumTanze

n°6 Rösleindreie in der Reihe

n°7 Kommtdirmanchmal in den Sinn **

n°10 Mondverhüllt sein Angesicht

n°11 RoteAbendwolkenziehn am Firmament

Franz Schubert (1797-1828)

Ständchen n°4 (Sérénade), Schwanengesang D. 957 (arrangement de Lydia Smallwood)

Sarah Dewald alto solo

Chœur de Radio France dirigé par Martina Batič

Hugo Wolf (1860-1903)

Der Feuerreiter, Gedichte von Eduard Mörike

Chœur de Radio France dirigé par Martina Batič



Franz Schubert

Ständchen :An die Musik opus 88 n°4 D 547 * (arrangement de Lydia Smallwood)

Chœur de Radio France dirigé par Martina Batič



Bis : Karol Pahor : Pas se sliš'

Concert enregistré le 18/11/2016 à l'Auditorium de Radio France.

L'APRÈS CONCERT : autour d’Eric Ericson

Johan Helmich Roman (1694-1758)

Jubilate pour soli, chœur et orchestre

Susanne Ryden et Christina Högman soprano

Per-Erik Lindskog ténor

PeterMattei basse

Chœur de chambre EricEricson

MusicaSveciae

Ensemble baroque de Drottningholm

EricEricson direction

