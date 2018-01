La Maîtrise de Radio France dirigée par Sofi Jeannin dans un bouquet de polyphonies : "Résonnances" !

Et pour vous donner un avant-goût de notre concert du vendredi 09 février, vous entendrez de larges extraits de l’album de ThomasOspital à l’orgue Grenzing de l’Auditorium de Radio France sur des compositions de Bach… mais aussi de Thierry Escaich, qui sera à l’honneur de notre Festival Présences 2018 28ème édition, du 06 au 11 février prochain. Vous n’aurez plus qu’à vous laisser bercer par Music for Sleep (Harrison Birtwistle) qui vous guidera vers de doux rêves (Dreamsopus85 - Erik Bergman). Douce soirée sur France Musique ! (N.P.)

* Programme présenté à l’Abbaye aux Dames de Saintes, à l’Auditorium de l’Opéra de Bordeaux dans le cadre du festival Eufonia 2017

Le concert

♫ Francis Poulenc

Ave Verum Corpus

♫ Johann Sebastian Bach

Prélude et fugue en la mineur BWV 543

Thomas Ospital, orgue Grenzing de l’Auditorium de Radio France

Collection Tempéraments / Editions Radio France

♫ Gabriel Pierné

L’hiver s’envole

♫ Claude Debussy

Salut printemps

♫ Johann Sebastian Bach

Prélude et fugue en la mineur BWV 543

Thomas Ospital, l'orgue Grenzing de l’Auditorium de Radio France

Collection Tempéraments / Editions Radio France

♫ Johann Sebastian Bach

Choral Herzlich tut mich verlangen BWV 727

Thomas Ospital, l'orgue Grenzing de l’Auditorium de Radio France

Collection Tempéraments / Editions Radio France

♫ Johann Sebastian Bach

Sonate en trio n°2 en ut mineur (Vivace, Largo, Allegro) BWV 526

Thomas Ospital, orgue Grenzing de l'Auditorium de Radio France

Collection Tempéraments / Editions Radio France

♫ Philippe Hersant

Sept poèmes d’Emily Dickinson (extraits)

♫ Henri Dutilleux

Chansons de bord (extraits):

Adieu cher camarade

Y a z’un petit bois

Nous irons à Valparaiso

Le Grand coureur

Les filles de la Rochelle

♫ César Franck

Soleil

♫ Mel Bonis

Romance sans paroles (extraits de 5 pièces pour piano)

Eglogue

♫ Thierry Escaich

Chorals(Noël, Epiphanie) : Nun freut euch, ihr Christen, Wie schön leuchtet der Morgenstern

Thomas Ospital, l'orgue Grenzing de l’Auditorium de Radio France

Collection Tempéraments / Editions Radio France

, © Radio France / Chistophe Abramowitz

♫ Stephen Hatfield

Überlebensgross

♫ Erik Bergman

Dreams opus 85

♫ Thierry Escaich

Choral (Passion) Herzliebster Jesu, O Haupt voll Blut und Wunden

Thomas Ospital, l'orgue Grenzing de l’Auditorium de Radio France

Collection Tempéraments / Editions Radio France

♫ Cecilia McDowall

Ave Maria

♫ Harrison Birtwistle

Music for Sleep

♫ Thierry Escaich

Chorals (Pâques, Pentecôte) : Christ ist erstanden, Nun bitten wir den heiligen Geist,

Thomas Ospital, l'orgue Grenzing de l’Auditorium de Radio France

Collection Tempéraments / Editions Radio France

♫ Javier Busto

Salve Regina

♫ Julien Joubert

Ariettes oubliées n°5 (version à voix égales)

♫ Johann Sebastian Bach

Prélude et fugue en sol majeur BWV 541

Thomas Ospital, l'orgue Grenzing de l’Auditorium de Radio France

Collection Tempéraments / Editions Radio France

Corine Durous piano

Maîtrisede Radio France

SofiJeannin direction

Pour aller plus loin

Vidéo

La semaine prochaine

Vendredi 02 février 2018

Dans un tout autre registre - oui c’est cela la diversité sur France Musique - : concert de musique de chambre avec Elisabeth Leonskaja au piano et un trio de musiciens de l'Orchestre philharmonique de Radio France : DavidHaroutunian, violon - AuréliaSouvignet-Kowalski, alto et PaulineBartissol, violoncelle

Programme

, © Julia Wesely

♫ Alfred Schnittke

Trio à cordes

♫ Ludwig van Beethoven

Quatuor avec piano en mi bémol majeur opus16 bis

Réservez vos places !