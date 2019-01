"Une soirée d'hiver" avec Barbara Hannigan

Et puis il y aura aussi cette partie de la Transylvanie qui appartenait à la Hongrie avant la Première Guerre Mondiale dans laquelle naquit György Ligeti, et enfin celle, cosmopolite, de l’autre György (Kurtag), dont la musique entre en résonance avec l’histoire de la musique occidentale, celle des musiques populaires ou extra-européennes, celle aussi de la littérature, de l’histoire plurielle, celle enfin, très Mitteleuropa, qui aime la diversité des langues (du hongrois au roumain, de l’allemand au français, en passant par l’anglais, le russe et même : le grec ancien !).

LE CONCERT #1

Béla Bartók (1881-1945)

Rhapsodie n° 1 - pour violon et orchestre

Ji Yoon Park violon

Orchestre Philharmonique de Radio France

Barbara Hannigan direction

Josef Haydn (1732-1809)

Symphonie n° 86

György Ligeti (1923-2006)

Concerto românesc (1951)

Orchestre Philharmonique de Radio France

Barbara Hannigan direction

Avec :

Luigi Gaggero cymbalum

György Kurtag

Szalkak opus 6c pour cymbalum (Molto agitato, Sostenuto, Vivo, Mesto)

Luigi Gaggero cymbalum

Stra 2007

Barbara Hannigan chef et soprano

George Gershwin (Bill Elliott, arrangeur)

Girl crazy suite - arrangement pour soprano et orchestre

Ludwig Orchestra

Barbara Hannigan soprano et direction

Alpha 2017

LE CONCERT #2

György Kurtág (1926)

Hét Dal (sept chansons) - pour soprano et cymbalum

Zur Erinnerung an eine Winterabend - pour soprano, cymbalum et violon

Luigi Gaggero cymbalum

Ji Yoon Park violon

Orchestre Philharmonique de Radio France

Barbara Hannigan soprano et direction

Belà Bartók

Le Mandarin Merveilleux, suite

Luigi Gaggero cymbalum

Ji Yoon Park violon

Orchestre Philharmonique de Radio France

Barbara Hannigan soprano et direction

