Eh bien dansez maintenant ! Bernstein, Heinz Karl Gruber par Emanuel Ax en création française, Milhaud et Stravinsky

Le concert, 1ère partie

Leonard Bernstein

On the Town : Three Dance Episodes - pour grand ensemble de cuivres et percussions (1944) :

1. The Great Lover Displays Himself ("To Sono Osato")

2. Lonely Town: Pas de Deux ("To Betty Comden")

3. Times Square: 1944 ("To Nancy Walker")

L'intermède, avec Emanuel Ax

Heinz Karl Gruber

Concerto pour piano (création française - 2018)

L'entracte, avec Joshua Weilerstein

Astor Piazzola

Adios Nonino Emanuel Ax et Pablo Ziegler (pianos)

SONY 1996



Claude Debussy

Prélude à l’après-midi d’un faune Jean-Claude Harmangat (flûte traversière),

Orchestre de la Suisse Romande

Armin Jordan (direction)

ERATO

Le concert, 2ème partie

Darius Milhaud

La Création du monde opus 81a (1923)

1. Ouverture

2. Le chaos avant la création

3. La naissance de la flore et de la faune

4. La naissance de l'homme et de la femme

5. Le désir

6. Le printemps ou l'apaisement

L'intermède

Igor Stravinsky

Premier tableau, fête populaire, Petrouchka Christian Ivaldi et Noël Lee piano

ARION 1988

Igor Stravinsky

L’Oiseau de feu (version 1919, composé entre 1909 et 1910) :

1. Introduction

2. L'oiseau de feu et sa danse

3. Variation de l'Oiseau de Feu

4. Ronde des princesses

5. Danse infernale du roi Kastcheï

6. Berceuse

7. Final

Emanuel Ax piano

Orchestre Philharmonique de Radio France

Joshua Weilerstein direction

