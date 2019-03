L'opéra Ivan le Terrible de Rimski-Korsakov par Tugan Sokhiev et le Chœur et l'Orchestre du Bolchoï de Moscou

Fondé en 1776, l’Orchestre du Théâtre Bolchoï de Moscou est le plus ancien orchestre de Russie et l’un des plus prestigieux au monde. Aujourd’hui, l’Orchestre du Théâtre Bolchoï compte plus de 250 membres. La plupart se produisent en tant que solistes et musiciens d’orchestre dans des salles de concert en Russie et ailleurs. Parmi eux, plusieurs sont lauréats de compétitions internationales et de Russie.

Beaucoup de musiciens de la plus ancienne génération, sont professeurs au Conservatoire de Moscou et à l'Académie Gnessin de Musique, et de nombreux jeunes musiciens de l’Orchestre étaient leurs élèves.

Leur style se distingue par le son saisissant d’un quintette à cordes, par le travail en filigrane des vents, par la brillance et la puissance des cuivres. Au fil des années, l’Orchestre a gagné une reconnaissance internationale grâce à ses tournées avec le Ballet et l’Opéra.

En 2014, Tugan Sokhiev est nommé Directeur Musical et Chef Principal du Théâtre Bolchoï de Russie. Sous sa direction, l’Orchestre du Bolchoï a donné de nombreux concerts symphoniques, interprétant des œuvres de Mahler, Verdi, Prokofiev, Chostakovitch et Rachmaninov.

La Fiancée du tsar / La jeune fille de Pskov / Ivan le Terrible (1868-72)

Opéra en trois actes et six tableaux

Nikolaï Rimski-Korsakov (1844-1908) musique

Vsevolod Krestovski (1840-1898) librettiste

Ivan le Terrible : Stanislav Trofimov basse

Prince Youri Ivanovitch Tokmakov : DenisMakarov basse

Le boïar, Nikita Matouta : Ivan Maximeiko ténor

Olga, fille adoptive de Tokmakov : Dinara Alievae soprano

Prince Afanasi Viazemski et Yousko Velebine : Nikolaï Kazansky baryton-basse

Bomelius : Alexander Borodin basse

Mikhaïl Toutcha, chef des insurgés de Pskov : Ilya Selivanov ténor

Stepanida Matouta : Anna Bondarevskaya mezzo-soprano

Vlassievna, nourrice : Elena Manistina mezzo-soprano

Perfilievna : Svetlana Shilova mezzo-soprano

Chœur et Orchestre du Théâtre du Bolchoï

Tugan Sokhiev direction

ENTRACTE

Tugan Sokhiev, directeur musical de l'Orchestre national du Capitole de Toulouse et directeur musical du Bolchoï

Serge Prokofiev

Ivan le Terrible : ouverture, Chœur, Marche du jeune Ivan

Chœur de la radio de Berlin

Deutsches Symphonie-Orchester Berlin

Tugan Sokhiev direction

[Sony 2014]

Anatole Liadov

Baba-Yaga opus 56

Orchestre national du Capitole de Toulouse

Tugan Sokhiev direction

[Naïve 2007]

Piotr Ilitch Tchaïkovski

Air de Pauline (Acte I), La Dame de Pique

Orchestre du Théâtre National du Bolchoï

Tugan Sokhiev direction

Concert enregistré le jeudi 14 mars 2019 à la Halle aux Grains de Toulouse

