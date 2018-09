Ouverture de la saison 2018/2019 de l'Orchestre Philharmonique de Radio France

Pour assister à ce concert, réservez vos places sur le siteMaisondelaradio.fr.

Hector Berlioz (1803-1869)

Roméo et Juliette, opus 17, H 79, extrait : "Grande fête chez Capulets" (1839)

La Mort d’Ophélie, ballade pour chœur féminin et orchestre, H 92 (1842)

C’est ma 4° saison en tant que directeur musical et dans ce concert d’ouverture de l’Orchestre philharmonique de Radio France, j’ai toujours voulu inviter la Maîtrise, parce que je pense qu’ils sont formidables, et c’est très important pour moi de développer des liens solides avec les autres formations de Radio France. La semaine prochaine, nous allons travailler avec le chœur dans la Symphonie de Psaumes de _ Stravinsky _. (Mikko Franck)

Ernest Chausson (1855-1899)

Poème pour violon et orchestre, opus 25 : Lento e misterioso – Animato – Finale (1896)

Maurice Ravel (1875-1937)

Tzigane pour violon et orchestre, M 76 (1924)

Anna Tifu violon

Orchestre Philharmonique de Radio France

Mikko Franck direction

Cet été j’ai pu prendre 9 semaines de vacances, et c’est très important pour moi de faire une longue pause en été, sans musique... J’ai pu profiter de la nature, j’ai pu profiter du silence, et également de la beauté de la nature, avec ses lacs : parfois je pose une ligne dans l’eau... Je dois dire que j’ai essayé plusieurs fois de prendre des poissons mais je n’y suis jamais arrivé car je crois que les poissons sont beaucoup plus malins que je ne suis, car ils viennent pour manger l’appât, et ils se font la belle !

Je pense qu’il est absolument crucial de jouer de la musique de notre temps. Imaginez au temps de Mozart, que les musiciens n’aient pas joué la musique de Mozart... où en serions-nous aujourd’hui ?

Je ne fais pas d’énorme différence entre - disons - la musique contemporaine et une autre musique.

C’est toujours une expérience unique, ici et maintenant !

Il est normal que je continue d’apprendre de nouvelles pièces, et l’époque où elles ont été composées n’a pas d’importance.

Et il y a une chose sur laquelle j’aimerais me concentrer avec l’Orchestre philharmonique : c’est de donner ces créations une seconde fois. Parce que souvent, les orchestres passent commande d’une pièce à un compositeur, qu’ils jouent une fois, et après, elle est oubliée. (Mikko Franck)