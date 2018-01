Les Lute Songs du XVIème siècle revisités à l'accordéon et à la basse de viole par les inAttendus

► concert donné le 27 juillet 2017 Salle Pasteur du Corum de Montpellier dans le cadre du Festival Radio France Occitanie Montpellier.

♪ Programme du concert

Tobias Hume

What greater grief

John Dowland (1563 - 1626)

Shall I sue 4'16

Orlando Gibbons (1583 - 1625)

Gaillarde

John Dowland (1563 - 1626)

Flow my tears

Can she excuse

Thierry Tidrow

Into something rich and strange (2016)

Tobias Hume

Sweete musicke

Touch me sweetly

John Bull (1562 - 1628)

Goodnight

Myself gigue

John Dowland (1563 - 1626)

In darkness let me dwell

Orlando Gibbons (1583 - 1625)

Fantasia

Captain Hume’s Pavan

Philippe Hersant (1948 - )

Lully Lullay

(Création)

Michael East

And I as well as thou

Orlando Gibbons (1583 - 1625)

Galliard

Les inAttendus :

Marianne Muller : Viole de gambe

Vincent Lhermet : Accordéon

♪ Après-concert

Granville Bantock (1868 - 1946)

Old English Suite

Orchestre Philharmonique Tchécoslovaque de Kosice

Adrian Leaper, direction

MARCO POLO 8223274

Omar Khayyam (extraits)

Prelude. Maestoso

I. "Wake! For the Sun, who scattered into flight"

II. "Before the phantom of false morning died"

III. "And as the cock crew, those who stood before"

Orchestre Symphonique de Londres

Chœur Jackson

Chœur Symphonique de la BBC

Catherine Wyn-Rogers, mezzo-soprano (la bien-aimée)

Toby Spence, tenor (le poète)

Roderick Williams, baryton (le philosophe)

Vernon Handley, direction

CHANDOS CHSA 5051(3)

La Sorcière de l’Atlas

BBC National Orchestra of Wales

Rumon Gamba, direction

CHANDOS CHAN10939