Africa Lyric's Opera au Théâtre des Champs Elysées

Concert donné le 28 septembre 2016 à 20h00 au Théâtre des Champs-Elysées à Paris.

Africa Lyric’s Opéra est organisé au bénéfice des actions de solidarité internationale, des programmes éducatifs et des projets lyriques de WOMEN OF AFRICA. Outre l’aide directe aux artistes dans le cadre de son programme de soutien aux jeunes talents lyriques, WOA prévoit la construction d’un conservatoire de musique en Afrique en 2018.

Chauncey Packer, ténor

Serge Kakudji, contre-ténor

Marie-Laure Garnier, soprano

Fabrice di Falco, sopraniste

Déborah-Ménélia Attal, soprano

Sahy Ratianarinaivo, ténor

Axelle Fanyo, soprano

Jacques-Greg Belobo, baryton-basse

Chœur de l'Armée Française

Orchestre Symphonique de la Garde Républicaine

Sébastien Billard, direction

Programme du concert

Mikhaïl Ivanovitch Glinka,Rousslan et Ludmilla (extr.) :

ouverture

Jules Massenet,Werther (extr.) :

«Pourquoi me réveiller»

Chauncey Packer : ténor

Gioacchino Rossini,Aureliano in Palmira (extr.) :

«Non lasciarmi in tal momento»

Serge Kakudji, ténor

Giacomo Puccini,Gianni Schicchi (extr.) :

"O mio babbino caro"

Marie-Laure Garnier, soprano

Giacomo Puccini, Tosca (extr.) :

"Recondita armonia"

Henry Purcell, King Arthur (extr.) :

"Cold Song"

Fabrice Di Falco, heute-contre

Jacques Offenbach, Les Contes d'Hoffmann (extr.) :

"Barcarolle"

Fabrice Di Falco, haute-(contre

Giuseppe Verdi, La Traviata (extr.) :

"Brindisi"

Sahy Ratianarinaivo, ténor

Franz Lehar, La Veuve joyeuse (extr.) :

"Heure exquise qui nous grise"

Marie-Laure Garnier, soprano

Gaetano Donizetti, La fille du régiment (extr.) :

"Rantaplan"

"Par le rang"

Deborah Menelia Attal, soprano

Antonin Dvorak, Danse slave pour orchestre n°8 en sol mineur op.48

George Gershwin, Porgy end Bess (extr.) :

"Summertime"

Marie-Laure Garnier, soprano

George Gershwin, Porgy and Bess (extr.) :

"I got plenty O'Nothing"

Jacques-Greg Belobo, baryton-basse

George Gershwin, Porgy and Bess (extr.) :

"Bess you is my woman"

Axelle Fanyo, soprano

George Gershwin, Porgy and Bess (extr.) :

Theres a boat dats leaving soon"

Chauncey Packer, ténor

trad., Eding (Chant sacré)

Jacques-Greg Belobo, baryton-basse

Johannes Brahms, Danse hongroise pour orchestre n°5

trad., A Tara (Chant sacré)

Jacques-Greg Belobo, baryton-basse

Giuseppe Verdi, Nabucco (extr.) :

"Va pensiero"

Après-concert

George Gershwin (arr. Jascha Heifetz)

Summertime

It Ain’t necessarily so

Jascha Heifetz, violon

Emanuel Bay, piano

DGG 00289 477 6269

George Gershwin

Porgy and Bess (extr.) : Acte 2 scène 2

Cynthia Haymon, Bess

Damon Evans, Sporting Life

Cynthia Clarey, Serena

Marietta Simpson, Maria

Gregg Baker, Crown

London Philharmonic Orchestra

The Glyndebourne Chorus

Simon Rattle, direction

EMI 7495682

George Gershwin

I loves you, Porgy

Keith Jarrett, piano

Extrait de l’album The melody at night with you

ECM 547949-2

George Gershwin

Summertime

Janis Joplin

Big Brother and the Holding Company

Extrait de l’album Cheap Thrills

CBS 63392