Présences 2019 : Widmann, Rihm, Pintscher, Schwartz

Programme du 1er concert.

Concert Duo donné le 17 février 2019 à l'Auditorium de la Maison de la Radio

Matthias Pintscher (né en 1971)

Study I for Treatise on the Veil (2004)

Alexandra Greffin-Klein, violon

Alexis Descharmes, violoncelle

Wolfgang Rihm (né en 1952)

Über die Linie VII (2006)

Alexandra Greffin-Klein, violon

Jay Schwartz (né en 1965)

Music for cello (2018, création mondiale, commande de Radio France)

Alexis Descharmes, violoncelle

Wolfgang Rihm (né en 1952)

Duomonolog (1986-1989)

Alexandra Greffin-Klein, violon

Alexis Descharmes, violoncelle

Programme du 2e concert

Jörg Widmann (né en 1973)

(sur un livret du philosophe allemand Peter Sloterdijk)

Babylon Suite

Orchestre National de France

Nicholas Collon, direction

Jean Lebrun, intervenant

Max Dozolme, présentation

Après-concert

Wolfgang Rihm (né en 1952)

Lenz-Fragmente – FünfGedichte von J. M. R. Lenz fürGesangundKlavier (1980) – 1. Den 28. December 1775, 2. „Ichwill den nagendenBeschwerden“, 3. „Fühlalle Lust“, 4. An die Sonne

Holger Falk, baryton

Steffen Schleiermacher, piano

Enr. 2013

MDG 613 1848-2