Concert donné le 14 février 2019 au Studio 104 de la Maison de la Radio dans la cadre du Festival Présences 2019 : Wolfgang Rihm, un portrait

Programme du concert

Luciano Berio (1925 - 2003)

Sequenza IV

Yves Chauris (1980-)

Circonstances de la nuit (Sonate n°2)

Rebecca Saunders (1967 - )

Crimson

Renaud GagneuxSix Haikus de Issa

Temple de montagne Un son de cloche venu Du fond de la neige ! Calmes, calmes Les nuages de l’été Au fond du grand Lac… Avec le plectre Du shamisen, je ramasse Les perles de grêle éparses. Elle est la première A pénétrer dans le sanctuaire L’hirondelle ! Le cheval roux D’un coup de gueule, chasse en soufflant la luciole. Imperturbable Elle regarde la montagne La grenouille.

Wolfgang Rihm (1952 - )

Zwei Linien

[ Composé pour Nicolas Hodges]

Nicolas Hodges, Piano

, © Eric Richmond

Programmation spéciale dans le cadre du Festival Présences

Robert Piéchaud (né en 1969)

Métamorphoses sur un thème de Wolfgang Rihm pour septuor à cordes

Ensemble L’Itinéraire

Antonin Rey, direction

Enr. 2018 (Radio France)

France Musique, émission Création Mondiale

Invité ►MARC TEXIER

Compositeur,de musique électroacoustique, a été l'élève de Pierre Schaeffer.

Directeur du Festival Archipel (rebaptisé Archipelles) à Genève.

[du 28 mars au 7 avril)

Ruth Crawford-Seeger (1901-1953)

Quartet - III. (1931)

Quatuor Arditti

Enr. 1989

Gramavision GRV 74402

Edith Canat de Chizy (née en 1950)

Over the sea, pour trio à cordes, accordéon et dispositif électronique (2012) (extrait)

Quatuor Diotima

Pascal Contet, accordéon

Gregory Beller, réalisation informatique musicale Ircam

Ilan Volkov, direction

Solstice SOCD 312

, © Label SOLSTICE

Erin Gee (née en 1974)

Mouthpiece I

Erin Gee « Mouthpieces »

Col Legno WWE 1CD 20409

Katharina Rosenberger (née en 1971)

Tempi Agitati pour six voix a cappella (2015-2016)

Neue Vocalsolisten

Enr. 21 mars 2018 (Genève, festival Archipel)

Bande RTS (radio télévision suisse)