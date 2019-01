Autour de Yellow Shark et affinité (FranK Zappa)

Concert donné le 29 septembre 2018 Salle des Concerts de la Cité de la Musique à Paris,où la Philharmonie met en lumière ce musicien iconoclaste.

Programme du concert

Bernhard Gander

Take death (2013) *

Frank Zappa (1940 - 1993)

Naval aviation in art ? - Dupree's Paradise - The perfect stranger

Edgar Varèse (1883 - 1965)

Intégrales

John Zorn

For your eyes only

Frank Zappa (1940 - 1993)

Get Whitey - The dog breath variations

Uncle Meat (aka Dog/Meat) - G-Spot Tornado (1992)

*Patrick Pulsinger, DJ

Ensemble Intercontemporain

Matthias Pintscher, dir.

Après- concert

Invité / Sébastien Boin de l’Ensemble C Barré

Alexandros Markeas (né en 1965)

Chaînes (2014)

Ensemble C Barré

Sébastien Boin, direction

Document privé

Félix Ibarrondo (né en 1943)

Bararrik (extrait d’Omega Suite)

Ensemble C Barré

Sébastien Boin, direction

Document Radio France

Francesca Verunelli (née en 1979)

Five Songs (Kafka’s Sirens)

Ensemble C Barré

Sébastien Boin, direction

Document privé

Frédéric Pattar (né en 1969)

Sangre

Ensemble C Barré

Sébastien Boin, direction

Enr. 2018 (Marseille, GMEM)

CD L’Empreinte Digitale (à paraître en mai 2019)

Discographie