Come sorrow - Le Projet près de votre oreille ! Voix, luth et viole du 16e siècle anglais

Concert donné le 22 janvier 2018 au Théâtre Grévin de Paris

Programme du concert

Robert Jones

Come sorrow, Come

John Dowland

Dowland's Adew for Master

Robert Jones

Love wing'd my hopes

Robert Jones

O How my thoughts

John Dowland

Frog Galliard

Robert Jones

Fie fie

Tobias Hume

The Souldiers Song

A Souldiers Galliard G Major

What Greater grief

Robert Jones

Now what is love

Alfonso Ferrabosco I I

The first tuning, Galliard II y Coranto IV

Robert Jones

Love god is a boy

Robert Jones

Did ever man thus love as I

Tobias Hume

A Pavin

John Dowland

Flow ma tears

BIS

Robin Pharo / Apollinaire

Crépuscule

Le Projet près de votre oreille

Anaïs Bertrand, mezzo-soprano

Nicolas Brooymans, basse

Thibault Roussel, luth

Robin Pharo, viole de gambe et direction