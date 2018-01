Karol Mossakowski joue Bach, Rachmaninov, Liszt et Chopin sur l'orgue de l'Auditorium de Radio France

Le concert 1ère partie

Johann Sebastian Bach

Chaconne BWV 1004 (trans. Henri Messerer)

Karol Mossakowski, orgue

Felix Mendelssohn

Prélude et Fugue op.35 n°3 (trans. Karol Mossakowski)

Karol Mossakowski, orgue

L'entracte

Felix Mendelssohn : Concerto pour violon et piano en ré mineur (Allegro, Adagio, Allegro molto), par Martha Argerich (piano), Gidon Kremer (violon), Orchestre de chambre Orpheus. Deutsche Grammophon 2015

: Concerto pour violon et piano en ré mineur (Allegro, Adagio, Allegro molto), par Martha Argerich (piano), Gidon Kremer (violon), Orchestre de chambre Orpheus. Deutsche Grammophon 2015 Serge Rachmaninov : Suite n°2 pour 2 pianos en ut majeur op. 17 (Introduction, Valse, Romance, Tarantelle), par Martha Argerich et Alexandre Rabinovitch (pianos). Warner Classics 2016

Le concert 2ème partie

Serge Rachmaninov

Prélude op.3 n°2 (trans Louis Vierne)

Karol Mossakowski, orgue

Franz Liszt

Orpheus (trans. Louis Robilliard)

Karol Mossakowski, orgue

Frédéric Chopin

Prélude op.28 n°4 (trans. Franz Liszt)

Karol Mossakowski, orgue

Franz Liszt

Mephisto-Valse n°1 S. 514 (trans. Karol Mossakowski)

Karol Mossakowski, orgue

Ce concert a été enregistré le mercredi 25 octobre 2017 à L'Auditorium de Radio France

Pour aller plus loin

Biographie de Karol Mossakowski

Karol Mossakowski forge sa personnalité musicale dès l’âge de trois ans, lorsqu’il commence l’apprentissage du piano et de l’orgue avec son père. Après des études musicales en Pologne, il intègre les classes d’orgue, d’improvisation et d’écriture au CNSMD de Paris, où il a comme professeurs Olivier Latry, Michel Bouvard, Thierry Escaich, Philippe Lefebvre et Laszlo Fassang.

En 2010, il remporte le Concours international Feliks Nowowiejski à Poznan, le Premier Prix du Concours international du Printemps de Prague en 2013, et en 2016 le Grand Prix de Chartres. En 2016, il remporte aussi le Prix international Boellmann-Gigout de Strasbourg et, la même année le prix « Debiut roku » de l’Institut national de musique et de danse de Pologne. En 2014-2015, il est pendant six mois Young Artist in Residence à la Cathédrale Saint-Louis de La Nouvelle-Orléans, où il donne des nombreux récitals et cours d’interprétation et improvisation. Karol Mossakowski a pour volonté de faire vivre la musique par le biais de l’improvisation et de l’accompagnement de films muets. En juin 2017, il participe à une joute d'improvisations à l'Auditorium de Radio France. Il a récemment donné des ciné-concerts pour le Festival international du film de La Rochelle et le Festival Lumière à Lyon, au cours duquel on a pu l’écouter dans l’accompagnement du film Jeanne d’Arc de Dreyer, à paraître prochainement en DVD chez Gaumont Pathé.