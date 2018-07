Récital Scarlatti par le claveciniste Paolo Zanzu en direct du Château d’Assas le 14 juillet 2018

Concert donné le samedi 14 juillet 2018 au Chateau d'Assas (Hérault) dans le cadre de Scarlatti 555

Domenico Scarlatti,Sonates :

K 81 en mi mineur (Grave-Allegro-Grave-Allegro)

K 159 en do Majeur (Allegro)

K 329 en do Majeur (Allegro)

K 330 en do Majeur (Allegro)

K 108 en sol mineur (Allegro)

K 439 en si bémol Majeur (Moderato)

K 441 en si bémol Majeur (Allegro)

K 440 en si bémol Majeur (Minuet)

K 442 en si bémol Majeur (Allegro)

K 112 en si bémol Majeur (Allegro)

K 91 en sol Majeur (Grave-Allegro-Grave-Allegro)

K 169 en sol Majeur (Allegro)

K 446 en fa Majeur (Pastorale. Allegrissimo)

K 445 en fa Majeur (Allegro o presto)

K 444 en ré mineur (Allegrissimo)

Paolo Zanzu, clavecin (du 18e siècle)

Scarlatti 555 - L'Intégrale des sonates - 35 concerts – 30 clavecinistes – 13 lieux