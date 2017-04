Le Choeur et l'orchestre symphonique de la Radio Bavaroise présentent des grands choeurs d'opéra

Concert donné le 8 avril 2016, Hercules Hall, Munich Residenz, Munich, Allemagne

Programme du concert

Richard Wagner

Arrivée des invités au Wartburg, de 'Tannhäuser'

Richard Wagner

Beglückt darf nun dich, o Heimat, ich schauen, Pilgrims' choeur de 'Tannhäuser'

Wolfgang Amadeus Mozart

Oh voto tremendo, de 'Idomeneo'

Franz Schubert

Zur Jagd, zur Jagd !, Choir and aria from 'Alfonso und Estrella'

Wolfgang Amadeus Mozart

Ouverture de 'Der Schauspieldirektor, K. 486'

Richard Wagner

Steurmann lass die Wacht, de 'The Flying Dutchman'

Otto Nicolai

O süsser Mond, Mond choir, act 3, de 'Die lustigen Weiber'

Carl Maria von Weber

Was gleicht wohl auf Erden, hunters' choeur de 'Der Freischütz'

Bedrich Smetana

Proc bychom se netesili, introduction choir de 'The Bartered Bride'

Serge Rachmaninov

Chorus of the damned souls, de 'Francesca da Rimini'

Giuseppe Verdi

Sputanto ecco il dì d'esultantza, de 'Don Carlo'

Giacomo Puccini

Perchè tarda la luna ?, de 'Turandot'

Giuseppe Verdi

Vedi le fosche notturne, de 'Il Trovatore'

Ruggero Leoncavallo

Intermezzo sinfonico, de 'I Pagliacci'

Georges Bizet

Cigarette Girls Chorus, de 'Carmen'

Pietro Mascagni

Easter Hymn/Hymne de Pâques, de 'Cavalleria Rusticana'

Charles Gounod

Acte III de 'Roméo et Juliette'

Giuseppe Verdi

Marche triomphale et choeur, de 'Aida'

BIS :

Igor Stravinsky

Surprise piece (titre annoncé après la pièce): With Air commanding, from 'The Rake's Progress'

Giuseppe Verdi

Va pensiero, de 'Nabucco'

Choeur et orchestre symphonique de la Radio Bavaroise

Peter Dijkstra, direction du choeur

Mariss Jansons, direction

Après-concert

Richard Wagner

Tristan und Isolde WWV 90 : Isoldes Liebestod

arrangement pour choeur mixte a cappella

Choeur de la Radio bavaroise

Peter Dijkstra, direction

