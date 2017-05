BBC Proms : Benjamin Grosvenor joue le Concerto de Saint-Saëns à Dubaï !

Concert donné le 24 mars 2017, Opéra de Dubaï, Émirats arabes unis

Dimitri Chostakovitch

Ouverture festive en la Maj. op.96

Camille Saint-Saëns

Concerto pour piano n°2 en sol mineur op.22

Benjamin Grosvenor, piano

Claude Debussy

La mer, L.109

Georg Friedrich Haendel

Hymne de couronnement n°1 HWV 258 ("Zadok the Priest")

Joseph Tawadros

Three songs - CM

(bis)

Joseph et James Tawadros

Improvisation

Henry Wood_

Fantasia on british sea songs

Thomas Arne

Rule, Britannia !

Edward Elgar

Pomp and Circumstance, March N°1 en ré Maj. ("Land of Hope and Glory")

BIS

Traditionnel

Auld Lang Syne

Benjamin Grosvenor, piano

BBC Singers

Orchestre Symphonique de la BBC

Edward Gardner, direction

Joseph Tawadros, oud

James Tawadros, percussions

Après-concert