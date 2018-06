Laurence Equilbey dirige la musique de Niels Gade

Concert donné le 20 juin 2017 à la Salle des concerts de la Philharmonie à Paris.

♪ Programme du concert

Niels Gade (1817 - 1890)

Echoes d'Ossian o.p 1 ouverture [Efterklange af Ossian]

Orchestre de l'Opéra de Rouen Haute-Normandie

Laurence Equilbey : direction

Niels Gade / Julius Klengel

Comala op 12 , Cantate dramatique d'après Ossian :

Introduction

Auf laut schallet das Horn (Choeur)

Heute noch brech ich des stolzen Königs Macht (Figal Comala)

Auf in die Schlacht (Choeur)

O grauenvolle Stille (Comala Dersagrena Melicoma Choeur)

Vom Lochlin kam gezogen (Dersagrena Melicoma Coeur)

Still ist die Jagd (Comala Melicoma Dersagrena Choeur)

Wir wandeln auf dem Sturm durch's Feld (Choeur Comala)

O dass ich nicht sitze an Carun Wellen (Comala)

Entflohn ist der Feind Getöse (Choeur)

Lasst ab vom lauten Siegesgesang (Choeur Fingal)

Lasst mich schauen die Geliebte (Fingal choeur)

Aus den Wolken herab (Choeur)

Choeur Accentus

Orchestre de l’Opéra de Rouen Normandie

Laurence Equilbey, direction

Marie-Adeline Henry, soprano (Comala)

Thomas Oliemans, baryton (Fingal)

Catherine Trottmann, mezzo-soprano (Dersagrena)

Ambroisine Bré, mezzo-soprano (Melicoma)

♪ Après-Concert

Niels Gade (1817 - 1890)

Petites nouvelles en la min op 29 pour piano, violon et violoncelle : moderato

Brenno Ambrosini, pianoforte

Luigi Mangiocavallo, violon

Claudio Ronco, violoncelle

SYMPHONIA

Octuor à cordes en Fa Maj op 17

Quatuor Kontra

Anne Egendal et Per Lund Madsen, violons 3 et 4

Sune Ranmo, alto 2

Hans Nygaard, violoncelle 2

BIS

Trio en Si bémol Maj pour piano violon et violoncelle : Adagio - Allegro con fuoco

Ensemble Midtvest

CPO