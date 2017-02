Lang Lang en Récital : Debussy, Liszt, Albeniz, Granados, de Falla

Concert donné le 12 novembre 2016 au Théâtre des Champs-Elysées à Paris

Lang Lang piano-star

Lang Lang est plus qu’un pianiste international, c’est une « star », car indépendamment du fait qu’on aime ou pas ses qualités d’interprète, Lang Lang est devenu en quelques années un véritable phénomène populaire et médiatique, qui ne recule devant aucun plateau de télévision, assure la promotion de montres de luxes ou de chaussures de sport pour les plus grandes marques. C’est encore à lui qu’on a fait appel pour enregistrer la 7e Sonate de Prokofiev pour la bande-son du jeu vidéo Gran Turismo 5 ou pour accompagner la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Pékin en 2008 et le concert de clôture de la coupe du monde de football en 2014 ! A 34 ans, sa biographie a même déjà été traduite en onze langues !

Bref, Lang Lang est une star que les plus grandes salles du monde s’arrachent, et qui, comme toutes les grandes vedettes, fait l’objet de guerres esthétiques entre mélomanes, adulant, contestant ou détestant son talent d’interprète. Mais pourquoi donc, après tout, le « star system » serait-il interdit aux musiciens classiques ? Est-il vraiment si incompatible avec une grande qualité musicale ? A vous de juger…

Programme du concert

Claude Debussy (1862-1918)

Ballade

Franz Liszt (1811-1886)

Sonate en si mineur S. 178

1. Lento assai – 2. Allegro energico – 3. Andante sostenuto – 4. Allegro energico

Isaac Albéniz (1860-1909)

extraits de la Suite española op. 47 :

Granada, Cataluña, Sevilla, Cádiz, Asturias, Cuba

Enrique Granados (1867-1916)

extraits des Goyescas op. 11 :

El fandango de candil

Quejas, o La Maja y el ruiseñor

Manuel De Falla (1876-1946)

Danse rituelle du feu

(extrait du ballet L’Amour sorcier)

Bis :

Robert Schumann

Davidsbündlertänze op 6 :

Zart und singend

George Gershwin

3 Préludes : Prélude no 3 en mi bémol mineur

Lang Lang, piano

Après-concert

Max Reger

Variations und Fuge über ein Thema von Mozart :

Variation VIII : Andante grazioso

Fuge : Allegretto grazioso

Orchestre Symphonique du Südwestfunk Baden Baden

Esa-Pekka Salonen, direction

Allegria

Peter Illich Tchaikovsky

Les saisons op 37b : Février Carnaval

Lang Lang, piano

Sony