Lalo, Saint-Saëns et Brahms par l'Orchestre National de France dirigé par Emmanuel Krivine

Concert #1

Édouard Lalo

Le Roi d'Ys (Ouverture)

Camille Saint-Saëns

Concerto pour piano et orchestre n°5 "Égyptien"

Invité #1 : Emmanuel Krivine (chef d'orchestre)

Né d’un père russe et d’une mère polonaise, Emmanuel Krivine aborde la musique par le violon. A 16 ans, il obtient son 1er Prix au CNSM de Paris, puis suit les cours d’Henryk Szeryng et Yehudi Menuhin. Mais un accident de voiture, en 1981, met brutalement un terme à sa carrière de violoniste. Ayant commencé à diriger en 1964, il décide de se lancer dans la carrière de chef d’orchestre sur les conseils de Karl Böhm. Il est nommé chef invité permanent à l’Orchestre Philharmonique de Radio France, de 1976 à 1983, puis à l’Orchestre National de Lyon, de 1987 à 2000. A plusieurs reprises, il occupe le poste de directeur musical de l’Orchestre Français des Jeunes, entre 1984 et 2004. Il est aussi régulièrement invité par les plus grands orchestres européens, l’Orchestre Philharmonique de Berlin, l’Orchestre de la Staatskapelle de Dresde, l’Orchestre du Royal Concertgebouw, l’Orchestre Symphonique de Londres, l’Orchestre de Chambre d’Europe, et les formations américaine de Boston, Cleveland, Philadelphie, ou Los Angeles.

En 2004, Emmanuel Krivine fonde la Chambre Philharmonique, formation au sein de laquelle musiciens et chef ont le même statut et sont nommés par cooptation, c’est-à-dire par l’assemblée des musiciens. La même année, ils participent ensemble à la Folle Journée de Nantes. En 2006, Emmanuel Krivine devient directeur musical de l’Orchestre Philharmonique du Luxembourg, collaboration unanimement saluée par les critiques européens.

Camille Saint-Saëns

Valse nonchalante pour piano en ré bémol majeur op. 110

Bertrand Chamayou (piano)

Erato 2018

Invité #2 : Bertrand Chamayou (pianiste)

Bertrand Chamayou est né à Toulouse, et a étudié au conservatoire de sa ville natale, ou son talent a très vite été repéré par le pianiste Jean-François Heisser, qui deviendra par la suite son professeur au Conservatoire de Paris.

Il se produit sur les scènes du Théâtre des Champs-Elysées ou de la Philharmonie de Paris, au Lincoln Center de New-York, au Wigmore Hall de Londres, à la Philharmonie de Berlin, au Concertgebouw d’Amsterdam ou encore au Suntory Hall de Tokyo, entre autres salles, et participe à divers festivals parmi lesquels le Mostly Mozart de New-York, les festivals de Lucerne ou d’Edinburgh, le Beethovenfest de Bonn ou encore la Roque d’Anthéron, parmi tant d’autres.

Bertrand Chamayou enregistre en exclusivité pour Erato. Son intégrale des œuvres pour piano de Ravel a été récompensé par le prix ECHO Klassik ainsi que par un Gramophone Editor’s Choice. Son précédent album, dédié à Schubert, avait également été acclamé par la critique. Avant cela on peut citer, parmi des albums Mendelssohn, Franck ou Liszt parus chez Sony Classical et Naïve, une intégrale des Années de pèlerinage de Liszt couverte de prix, dont le Diapason d’Or de l’Année ou la Victoire de la musique du meilleur enregistrement de l’année.

Concert #2

Johannes Brahms

Symphonie n°4

Bertrand Chamayou piano

Orchestre National de France

Emmanuel Krivine direction

