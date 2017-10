La Symphonie inachevée et les Kindertotenlieder avec Stéphane Degout et l'Orchestre national de France

Programme musical

Wolfgang Amadeus Mozart

Musique funèbre maçonnique K 477

Orchestre national de France

Emmanuel Krivine, direction

Gustav Mahler

Kindertotenlieder

Stéphane Degout, baryton

Orchestre national de France

Emmanuel Krivine, direction

, © Radio France

Avec le baryton Stéphane Degout et le tromboniste Henri-Michel Garzia.

Illustrations musicales :

Francis Poulenc : L'Anguille, Quatre Poèmes (Poème : Guillaume Apollinaire, 1931), par Stéphane Degout (baryton), Cédric Tiberghien (piano) / Enr. direct 23 janvier 2017 à l'Athénée-Théâtre Louis Jouvet – B Records - Outhere 2017

Maurice Ravel : Le Cygne, Histoires naturelles (1906), par Stéphane Degout (baryton), Cédric Tiberghien (piano) / B Records - Outhere 2017

Maurice Ravel : Il est doux, Chansons Madécasses (poème : Evariste de Parny, 1926), par Matteo Cesari (flûte), Alexis Descharmes (violoncelle), Cédric Tiberghien (piano) / B Records - Outhere 2017

Georg Friedrich Haendel : Allegro, Concerto en fa mineur, par Henri-Michel Garzia (trombone), Ensemble Neophonia, Benjamin Garzia (direction)

Alessandro Besozzi : Allegretto, Sonate en sib majeur, par ensemble Neophonia, Henri-Michel Garzia (trombone), Benjamin Garzia (direction)

Johannes Brahms

Le Chant des Parques

Chœur de Radio France

Sofi Jeannin, chef de chœur

Orchestre national de France

Emmanuel Krivine, direction

Franz Schubert

Symphonie n°8 « Inachevée »

Orchestre national de France

Emmanuel Krivine, direction

En guise d'après-concert...

Claude Debussy : 3 Ballades de François Villon L 119, par Stéphane Degout (baryton), Hélène Lucas (piano) / Naïve 2010

Francis Poulenc : Montparnasse (1945), par Stéphane Degout (baryton), Cédric Tiberghien (piano) / B-Records 2017

Henri Duparc : Le Galop, par Stéphane Degout (baryton), Hélène Lucas (piano) / Naïve 2010

Emmanuel Chabrier : Les Cigales, par Stéphane Degout (baryton), Hélène Lucas (piano) / Naïve 2010

Pour aller plus loin

Biographie de Stéphane Degout

Stéphane Degout est un Artiste lyrique français né le 9 juin 1975. Il a grandi à Saint-Jean-de-Niost, dans l'Ain et vit depuis 1995 à Lyon.

Formé au Lycée Saint-Exupéry à Lyon, au conservatoire national supérieur de musique de Lyon dans la classe de Margreet Honig, puis au sein de la troupe de l'Opéra national de Lyon, Stéphane Degout débute sa carrière dans le rôle de Papageno (La Flûte enchantée de Mozart) au sein de l'Académie Européenne de Musique du Festival d'Aix-en-Provence en juillet 1999. Il y a notamment suivi les masterclass de Régine Crespin, Gundula Janowitz, Graziella Sciutti et Claudio Desderi. Il suit depuis 1998 l'enseignement de Gary Magby.

Il interprète depuis un répertoire varié, au festival international d'art lyrique d'Aix-en-Provence, à l'Opéra national de Lyon, à l'Opéra de Paris, au Théâtre de la Monnaie de Bruxelles, à l'Opéra de Montpellier, au Staatsoper de Berlin, au Festival de Salzbourg, au Royal Opera House, Covent Garden de Londres, au Festival de Glyndebourne, au Metropolitan Opera de New York, au Lyric Opera of Chicago, au Theater an der Wien, au Verbier Festival, au Théâtre des Champs Elysées, sous la direction de René Jacobs, William Christie, Christophe Rousset, Emmanuelle Haïm, Marc Minkowski, Ivor Bolton (en), Bertrand de Billy, Sylvain Cambreling, Michel Plasson, Georges Prêtre, Jesus Lopez Cobos, Charles Dutoit, Kirill Petrenko, Pinchas Steinberg, Philippe Jordan, Daniel Harding, Simon Rattle, Riccardo Muti et avec les metteurs en scène Stéphane Braunschweig, Laurent Pelly, Robert Carsen, Patrice Chéreau, Klaus Michael Grüber, Trisha Brown, Robert Wilson, Barrie Kosky (de), Torsten Fischer (de), Krzysztof Warlikowski, Olivier Py, Pierre Audi (en), Joël Pommerat.

