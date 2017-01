Concert donne le 06 novembre 2016 à 18h00 au Studio 104 de la Maison de la Radio à Paris dans le cadre de "À la Rencontre de Gilbert Amy."

présentation : Arnaud Merlin

Programmation musicale ♪♪

Gilbert Amy (1936 - )

Explorations chromatiques II pour 2 cors (2016)

(Création mondiale - Commande Radio France)

Thomas Lacôte (1982 - )

Rursum funde (2016)

(Création mondiale - Commande Radio France)

Philippe Hurel (1955 - )

…à mesure (1995)

Gilbert Amy (1936 - )

Cors et cris, pour 12 musiciens en électronique en temps réel (2012)

Ensemble Court-circuit

Jérémie Fèvre flûte

Pierre Dutrieu, Olivier Voize et Benoit Savin clarinette

Antoine Dreyfuss et Hugues Viallon cor

Eve Payeur et Benoît Poly percussions

Jean-Marie Cottet et Isabelle Cottet piano

Alexandra Greffin-Klein violon

Laurent Camatte alto

Alexis Descharmes violoncelle

Tanguy Menez contrebasse

Julien Leroy direction

Thomas Goepfer réalisation informatique musicale Ircam

Benjamin Levy régie informatique musicale Ircam

Coproduction Court-Circuit / Ircam – Centre Pompidou / Radio France

Après - Concert

Invité : Philippe Manoury

Philippe Manoury (né en 1952)

In situ (extrait)

Orchestre de la SWR

François-Xavier Roth, direction

Document du compositeur

Philippe Manoury (né en 1952)

In situ (fin)

Orchestre de la SWR

François-Xavier Roth, direction

Document du compositeur

Philippe Manoury (né en 1952)

Ring (fin)

Gürzenich Orchester

François-Xavier Roth, direction

Document du compositeur

Philippe Manoury (né en 1952)

Gesänge-Gedenken mit Friedrich Nietzsche, pour voix et ensemble

Christina Daletska, mezzo-soprano

Ensemble Intercontemporain

Alejo Perez, direction

Document du compositeur

Philippe Manoury (né en 1952)

Partita II

Hae Sun Kang, violon

Document du compositeur

Philippe Manoury (né en 1952)

Le temps, mode d’emploi

GrauSchumacher Piano Duo

Andreas Grau, Götz Schumacher, pianos

Document du compositeur