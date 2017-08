La Messe en si mineur de Jean-Sébastien Bach en direct du Festival de Sablé 2017

, © Benjamin François - France Musique

Georg Friedrich HÄNDEL, Ouverture, Suite n°1 en fa Maj. HWV 348, Ensemble Zefiro - Alfredo Bernadini (direction) - Water Music - Arcana 2017

Joseph Bodin DE BOISMORTIER :A ce héros rendons hommage (Acte II) + Gavotte + De tous les amants + Air d'une amante + Gavotte II + Ainsi que le preux + Air d'une amante + Bourrée + Jamais te charmes + Air d'une amante + Passepied, Don Quichotte chez la Duchesse , Le Concert Spirituel - Hervé Niquet, dir. - Naxos 1996

ANONYME : Mawal Sap'awi / 'Ala Al-'Aqiqa / Beiny wa Beinak (Sap'awi chant) / Pour l'Akika / Entre toi et moi

Hesperion XXI - Jordi Savall, dir.

Alia Vox 2013

Barbara STROZZI : L'Eraclito amoroso (Uidte amanti), Kapsberger

Thomas Dunford (archiluth) et Anna Reinhold (mezzo-soprano)

Alpha 2013

Antonio VIVALDI :Concerto en si bémol Maj. RV 529

Gli Incogniti, Giuliano Carmignola et Amandine Beyer (violons solos)

HMC 2016

François COUPERIN :Apollon persuade Lulli et Corelli que la réunion des goûts français et italien doit faire la perfection en musique (L'apothéose de Lulli)

Christophe Rousset et William Christie (clavecins)

HMC 1988

Giovanni Battista FONTANA :Sonate n°3 pour flûte et basse continue

Marie-Noëlle Visse Schwert (flûte à bec) et Bertrand Cuiller (clavecin)

Mirare 2014

21h : Concert en direct de l'Eglise Saint-Louis du Prytanée, à La Flèche dans le cadre du Festival de Sablé 2017.

Johann Sebastian BACH (1685-1750) :Messe en si mineur BWV 232

Le Concert étranger :

Rachel Redmond, Tehila Nini Goldstein, Klaartje van Veldhoven, Armelle Cardot Froeliger, sopranos

Leandro Marziotte, Ingeborg Bröcheler, altos

Jeffrey Thompson, Stephan Scherpe, ténors

David Witczak, Nicolas Brooymans, basses

Marie Rouquié, Raphaëlle Pacault, Simon Pierre, Gabriel Ferry, violons

Kate Goodbehere, alto

Ira Givol, violoncelle

Gautier Blondel, contrebasse

Morgane Eouzan, François Nicolet, flûtes

Shai Kribus, Neven Lesage, Xavier Miguel, hautbois

Krzysztof Lewandowski, Stephane Tamby, bassons

Julia Boucaut, Jean-Baptiste Lapierre, Pierre Meliz, tompettes

Anneke Scott, cor

Pierre Michel, timbales

Jean-Luc Ho, clavecin

Yoann Moulin, orgue

Itay Jedlin, direction

Après-concert : le clavecin de Jean-Luc Ho et Yoann Moulin