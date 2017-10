Deux concerts d'orgue : L'orgue du Sultan par L'Achéron et Sultan Veled et Vincent Genvrin dans la Fabrique de l'orgue

Programme du premier concert

Concert donné le 26 août 2017 en l'Eglise Notre-Dame à Sablé-sur-Sarthe dans le cadre du Festival de Sablé.

LE VOYAGE

Anthony Holborne

Bona Speranza

Anthony Holborne

The Night Watch

Sultan II Bâyezîd

Nevâ Pesrev

Mecmûa-I Sâz ü söz

Ey Seh-i melek Cefâ u cevr

Mecmûa-I Sâz ü söz

Ile inletme beni

Mandra

Danse de Chypre

CONSTANTINOPLE

Gazi Giray Han II

Nihavend PeSrev

Anthony Holborne

The Choise

LE SERAIL

Gazi Giray Han II

Pesrev Huseyni

Gazi Giray Han II

Isfahan rûy-i nevâ saz

Gazi Giray Han II

Semaisi

John Dowland

Come Again

Dervis Frenk Mustafa

Seha zülfün beni

Dervis Frenk Mustafa

Divâne kildi

Mecmûa-I Sâz ü söz

Eger sen kerem idib dirsen

Mecmûa-I Sâz ü söz

Muanber kâkülüm vardi

LE PAVILLON : HORREUR ET DÉVOLUTION

Anthony Holborne

The Funeralls

Alfonso Ferrabosco

Hear me, oh Lord

Anonyme

Kudumun rahmeti zevku

Anonyme

Safâdir ya resûlallah

PRESENTATION DE L'ORGUE

Anthony Holborne

My Self

Sultan II Bâyezîd

Rahatü’l - ervah PeSrev

Murad Sultan IV

Gelse nesîm-i subh ile

Murad Sultan IV

Müjde Seh-i bahârdan

LE BAL

Anthony Holborne

The Fruit of Love

LE HAREM

Anthony Holborne

The Honey-Suckle

Anthony Holborne

Hermoza

Anthony Holborne

Muy Linda

Sehzâde Korkut

Kürdi pesrev

John Dowland

Can she excuse my wrongs

Acemler

Hem kamer hem zühre vü

Acemler

Hem müsterî der âsüman

John Dowland

Now, o now, my needs must part

Amel Brahim-Djelloul, Soprano

L' Achéron, Ensemble vocal et instrumental

François Joubert-Caillet, Viole et direction

Ensemble Sultan Veled, Ensemble instrumental

Adrien Espinouze, Flûte Nay et direction

Programme du deuxième concert

Concert donné le 08 mai 2017 à l'Auditorium de la Maison de la Radio à Paris dans le cadre de "La fabrique de l'orgue",

Concert-atelier "La transcription à l’orgue".

Jean Sébastien Bach

Maurice Duruflé, transcription

Cantate en Ré Maj BWV 147 n°1 : "Jésus que ma joie demeure"

(Jesus bleibet meine Freude )

Vincent Genvrin, orgue

Richard Wagner

Vincent Genvrin, transcription et orgue

Tristan und Isolde WWV 90 : Prélude

Maurice Ravel

Le Tombeau de Couperin :

Forlane

Vincent Genvrin, orgue

Modest Petrovitch Moussorgski

Maurice Ravel, transcripteur

Tableaux d’une exposition :

Le vieux château

Baba-Yaga

La Grande porte

Vincent Genvrin, transcription et orgue