L'Orchestre Philharmonique de New York et l'altiste Cynthia Phelps dirigés par Jaap Van Zweden

Concert donné le 17 novembre 2016 au David Geffen Hall, Lincoln Center à New York

Programme du concert

Richard Wagner

Lohengrin WWV 75

Julia Adolphe

Unearth, Release, concerto pour alto et orchestra

Piotr Ilyitch Tchaïkovski

Symphonie n°4 en fa mineur op. 36

Piotr Ilyitch Tchaïkovski

Casse-Noisette op. 71 : extraits

Cynthia Phelps, alto

Orchestre Philharmonique de New York Jaap van Zweden, dir.

Après concert

AnonymeO come, all ye faithful - pour choeur et orchestre

Orchestre Philharmonique de New-York, dir. Leonard Bernstein

Choeur du Tabernacle Mormon, dir. Richard P. Condie

Leroy Anderson

A Christmas Festival

Brass Band des Garde-côtes américains

Jean-Sébastien Bach

Oratorio de Noël BWV 248 (Partie I, chœur « Jauchzet, frohlocket, auf, preiset die Tage »)

Chœur de la Radio bavaroise, Akademie für Alte Musik Berlin, Peter Dijkstra, dir.

Traditionnel (arr. Marc-Antoine Charpentier)

A la venue de Noël / Joseph est bien marié

Maitrise de Radio France, Les Musiciens de Saint-Julien, François Lazarévitch, dir.

Anonyme

Silent Night

The King’s Singers

James Pierpont

Jingle Bells

Chœur du Tabernacle Mormon, Orchestre de Temple Square