L'Orchestre National de Bordeaux Aquitaine dirigé par Paul Daniel et leurs invités jouent Beethoven et Brett Dean

Concert donné le 19 novembre 2016 à la Grande Salle de la Philharmonie à Paris.

In memoriam Beethoven

En ouverture de ce concert Beethoven, le chef Paul Daniel a choisi de faire entendre, non pas du Beethoven, mais une pièce qui s’y réfère : Testament du compositeur australien Brett Dean. Pourquoi « testament » ? Tout simplement en référence au « Testament d’Heiligenstadt » de Beethoven, envoyé à ses frères et dans lequel le compositeur avait exprimé son profond désespoir face à l’aggravation irréversible de ses troubles auditifs.

Brett Dean a choisi de mettre en musique la plume de Beethoven, fiévreuse, en proie au désespoir, en train de rédiger ce testament. Pour ce faire, il a demandé aux cordes de l’orchestre de jouer sans colophane – cette petite poudre qui permet l’adhésion entre les crins de l’archet et la corde – et il a demandé aux vents de ne produire que de l’air avec leur instrument au début de la pièce. Puis au milieu de ce gribouillage sonore, surgissent, vagues et floues, des citations du mouvement lent de Quatuor « Razoumovski » de Beethoven. Une manière, pour Brett Dean, de symboliser que la découverte terrible de sa surdité avait aussi été, pour Beethoven, le début d’une période extrêmement prolifique, appelée aussi sa période « héroïque ».

Programme du concert

Brett Dean

Testament

Ludwig van Beethoven

Egmont

Ludwig van Beethoven

Concerto pour piano n° 5 L’Empereur

Orchestre National Bordeaux Aquitaine

Paul Daniel, direction

Nicholas Angelich, piano

Marcial Di Fonzo Bo, récitant

Chloé Briot, soprano