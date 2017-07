L'Opéra imaginaire d'Hervé Niquet en direct du Festival Radio France Occitanie Montpellier

Concert en direct de l'Opéra Comédie à Montpellier, dans le cadre deu Festival Radio France Occitanie Montpellier 2017.

À partir des plus beaux moments du répertoire baroque français qu’il traverse avec bonheur avec Le Concert Spirituel depuis trente ans, Hervé Niquet reconstruit son opéra imaginaire ! Vous retrouverez l’intrigue de l’opéra baroque français : l’amoureuse éplorée, la tempête, le passage aux Enfers, descente des Dieux,… et les passages que vous aimez tant d’Armide de Lully, de Médée de Charpentier, de Sémélé de Marin Marais (Le Tremblement de terre), en passant par Le Carnaval de Venise de Campra. C’est toute la magie de l’opéra français à l’époque de Louis XIV qui éclatera… avec au passage des perles et découvertes inattendues ! (DP)

Opéra imaginaire

Opéra baroque en 2 parties

(Coproduction Le Concert Spirituel / Centre de musique baroque de Versailles)

Oeuvres (extraits) de : Jean-Joseph Cassanéa de Mondonville, Jean-Philippe Rameau, André Campra, Antoine Dauvergne, François Colin de Blamont, François Francoeur, Marin Marais, Jean-Marie Leclair (L'aîné), François Rebel, André-Cardinal Destouches, Michel Pignolet de Montéclair, Charles-Hubert Gervais, Jean-Baptiste Lully et Toussain Bertin De LA Douée.

Karine Deshayes, mezzo-soprano

Katherine Watson, soprano

Reinoud Van Mechelen, haute-contre

Le Concert Spirituel

Hervé Niquet, direction