L'Ensemble Intercontemporain joue Blondeau et Schoeller dans le cadre du Festival Manifeste 2017

oncert donné le 09 juin 2017 à la Salle des concerts de la Philhamonie, à Paris.

Programme du concert

Julia Blondeau

Namenlosen, pour quatre solistes, ensemble et électronique (CM)

Commande de Françoise et Jean-Philippe Bilarant

Emmanuelle Ophèle, flûte

Philippe Grauvogel, hautbois

Clément Saunier, trompette

John Stulz, alto

Ensemble Intercontemporain

Matthias Pintscher, direction

Philippe Schoeller

Hermès V (CM)

Commande de l'EIC avec le soutien de la Fondation Meyer

Ensemble Intercontemporain

Matthias Pintscher, direction

▼Après -concert

Invité : Jean-Yves Bosseur

A conçu l’exposition Musique à voir, présentée au LAAC du 29 avril au 17 septembre 2017

Lieu : Dunkerque

Programme

Rainier Lericolais (né en 1970)

Le Son des Dunes (extrait)

Document du Frac Nord-Pas de Calais

Carsten Nicolaï (né en 1965)

Wellenwanne

Document du LAAC Dunkerque

Paul Panhuysen (1934-2015)

Magic square 5 to look at Magic square to listen to

Document du LAAC Dunkerque

Ricardo Nillni (né en 1960)

Wipe Boom Wipe

Ensemble Alternance

Document du compositeur

Jean Tinguely (1925-1991)

Radio Skulptur

Document du LAAC Dunkerque

Stéphane Blanquet (né en 1973)

Fracas mélancolique

Document du LAAC Dunkerque

Céleste Boursier-Mougenot (né en 1961)

Clinamen

Document du LAAC Dunkerque

Morton Feldman (1926-1987)

For Franz Kline

Joan La Barbara, soprano

San Francisco Contemporary Music Players

Enr. 1995

New Albion Records NA085CD

André Boucourechliev (1925-1997)

Archipel IV pour piano (1969)

Georges Pludermacher, piano

Enr. 1992

Jean-Yves Bosseur (né en 1947)

Portrait de Geneviève Asse (1991)

Andréa Cohen, clavecin

Véronique Ghesquière, harpe

Macha Yanuchewskaïa, violoncelle

Enr. 1992

Mandala MAN 4803