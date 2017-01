L'ensemble Huelgas chante le Livre de choeur d'Eton

Concert donné le 06 octobre 2016 au Temple de Pentemont, à Paris, dans le cadre du Festival Terpsichore 2016.

La Renaissance au chœur d’Eton School

Direction donc la prestigieuse école de garçon d’Eton, fondée au 15e siècle et dotée d’une superbe chapelle gothique où se faisait la musique. Le manuscrit d'Eton, appelé « Livre de chœur d’Eton » est l’un des trois grands manuscrits contenant de la musique pour chœur du début de l’Angleterre des Tudor. C’est donc une source d’information importante concernant la liturgie latine anglaise d’avant la Réforme. C’est un manuscrit richement enluminé, qui contenait la musique d’environ vingt-quatre compositeurs ayant composé pour la chapelle d’Eton, parmi lesquels John Sutton, William Horwood, Edmundus Sturton, John Browne et Robert Wylkynson.

L’intérêt majeur de ce concert est de découvrir une polyphonie anglaise plus ancienne et beaucoup moins connue que celle des William Byrd, John Taverner ou Thomas Tallis. Les compositeurs du manuscrit d’Eton appartiennent à la génération précédente, et contrairement à ce qui se fera plus tard d’un point de vue stylistique, ils n’utilisent pas encore (ou très peu) le procédé de l’imitation. Autrement dit, le contrepoint (= l’entrelacement des voix) ne se fait pas à partir de la même phrase répétée à des hauteurs différentes et superposée avec un décalage (comme dans un canon). La polyphonie nait de voix superposées ayant chacune leur mélodie, ce qui est l’une des caractéristiques de ces motets britanniques du 15e siècle.

Programme du concert :

