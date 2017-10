L'Ensemble Gilles Binchois chante Fons Luminis, manuscrit anonyme du monastère royal de Las Huelgas en Espagne

Concert donné le 28 juillet 2017 en l'Abbaye du Thoronet dans le cadre des Rencontres Internationales de Musique Médiévale du Thoronet.

Anonyme

Fons luminis

Manuscrit du monastère Santa Maria la Real de Las Huelgas

1) Ave Regina celorum / Alma redemptoris Mater

2) Rex obiit et labitur

3) Casta catholica / Da dulcis domina

4) Kirie, fons bonitatis

5) Gloria, spiritus et alme

6) Sanctus, cleri cetus psallat letus

7) Agnus Dei, o Jhesu Salvator

8) Verbum Patris, Benedicamus

9) Audi pontus, audi tellus

10) Sanctus, veni redemptor gencium

11) Bonum est confidere

12) Mater patris et filia

13) Plange castella misera

14) Quod promisit ab eterno

15) Omnium in te Christe credencium

16) Claustrum pudicicie / Virgo viget melius / Flos filius

17) De castitatis thalamo

18) Benedicamus domino cum cantico

19) Virgo virginum

20) Iocundare plebs fidelis

21) O Maria maris stella / O Maria dei cella

O Maria virgo davitica / O Maria Maris stella

22) Benedicamus Domino

Ensemble Gilles Binchois

Anne Delafosse, Anne-Marie Lablaude, Yukie Sato, Christel Boiron, Giovanni Cantarini, Giacomo Schiavo, Dominique Vellard, Cyprien Sadek