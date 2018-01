Katia & Marielle Labèque jouent le Boléro de Ravel à Marciac

► Concert donné le 28 juillet 2017 sous le Châpiteau de Marciac dans le cadre du Festival Radio France Occitanie Montpellier

Programme du concert

Philip Glass (1937 - )

Quatre Mouvements pour deux pianos

Katia Labèque, Piano

Marielle Labèque, Piano

Haika Mutil

Chant traditionnel Basque du XVIII eme siècle

David Chalmin, Arrangeur

Marielle Labèque, Piano

Eñaut Elorrieta, Chant

Aurélia Arkotxa , Thierry Biscary

Elurra Iruñan

Arrangement pour deux pianos David Chalmin

Katia Labèque, Piano

Marielle Labèque, Piano

Eñaut Elorrieta, Chant

Etxahun Eruri (1908 - )

De Trevillen Azken Hitzak

Eñaut Elorrieta, Chant

Thierry Biscary, Percussions basques

Raphaël Seguinier, Percussions basques

Oreka TX : Harkaitz Martinez de San Vincente et Mikel Urgate Azurmendi, Txalaparta

Maurice Ravel (1875 - 1937)

Le Boléro

Version pour deux pianos et percussions basques

Katia Labèque, Piano

Marielle Labèque, Piano

Thierry Biscary, Percussions basques

Raphaël Seguinier, Percussions basques

Oreka TX, Txalaparta / Tambour à fente / Pandero

Gabarain José De Olaizola

Fandango et Arin Arin

Katia Labèque , Piano

Marielle Labèque , Piano

Eñaut Elorrieta , Chant

Thierry Biscary , Percussions

Raphaël Seguinier , Batterie

Oreka TX, txalaparta, tambour à fente, pandero

Katia Labèque : Piano

Marielle Labèque : Piano

Eñaut Elorrieta : Chant

David Chalmin : Arrangeur

Thierry Biscary : Percussions

Raphaël Seguinier : Batterie

Oreka TX : Ensemble instrumental

Après-concert

George Gershwin (1898 – 1937)

The man I love

Barbara Hendricks, soprano

Katia et Marielle Labèque, pianos

PHILIPS 9 500 987

Rhapsody in Blue (version pour 2 pianos et orchestre)

Katia et Marielle Labèque, pianos

Orchestre de Cleveland

Riccardo Chailly, direction

DECCA 417326-2

Max Bruch (1838 – 1920)

Concerto pour 2 pianosop 88a: Andante sostenuto et Andante con moto - Allegro molto vivace

Katia et Marielle Labèque, pianos

Philharmonia Orchestra

Semyon Bychkov, direction

PHILIPS 432 095-2

Wolfgang Amadeus Mozart (1756 – 1791)

Concerto pour 3 pianos n°7 en Fa Maj K 242 : Adagio

Katia Labèque, piano

Marielle Labèque, piano

Semyon Bychkov, piano et direction

Orchestre Philharmonique de Berlin

PHILIPS 426241-2

Clara Schumann (1819 – 1896)

Romance en Ré bémol Maj op 22 n°1 pour violon et piano

Viktoria Mullova, violon

Katia Labèque, piano

ONYX 4015