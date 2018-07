Kassya, opéra inachevé au festival Radio France Occitanie Montpellier

LEO DELIBES (1836-1891)

Kassya Opéra en 4 actes et 5 tableaux achevé et orchestré par Jules Massenet (1842-1912 )

Livret de Henri Meilhac et Philippe Gille

1ère représentation : Opéra-Comique, 24 mars 1893 Version de concert

Véronique Gens, soprano - Kassya

Anne-Catherine Gillet, soprano - Sonia

Nora Gubisch, mezzo-soprano - Une Bohémienne

Cyrille Dubois, ténor - Cyrille

Alexandre Duhamel, baryton - Le Comte de Zevale

Renaud Delaigue, basse - Kostska

Jean-Gabriel Saint-Martin, baryton - Kolenati

Rémy Mathieu, ténor - Mochkou

Anas Seguin, baryton - Un sergent recruteur

Luc Bertin-Hugault, basse - Un Buveur, Un Vieillard

Solistes des Choeurs

Marie Sénié, soprano - Une Paysanne, Une Jeune fille

Christine Craipeau, mezzo-soprano - Une Paysanne

Kārlis Rūtentāls, ténor - Un Marchand

Charles Alves da Cruz, ténor - Un autre Marchand

Laurent Sérou, basse - 2ème Seigneur

Jean-Philippe Elleouet-Molina, Laurent Sérou, Xin Wang, Albert Alcaraz, basses -Messagers

Orchestre national Montpellier Occitanie

Choeur Opéra national Montpellier Occitanie -Chef de choeur Noëlle Gény

Choeur de la Radio Lettone - Chef de choeur Sigvards Klava

Michael Schønwandt direction

Chef de chant David Zobel

►L’Opéra Berlioz est une salle de spectacles créée en 1990 à Montpellier au sein du palais des congrès Le Corum, dont il constitue un des éléments majeurs. Il se partage avec l'Opéra Comédie la programmation lyrique de la ville.