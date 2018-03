Pas de concert en raison d'un mouvement social

Avant-Concert

, © Getty / Bertrand Rindoff Petroff

Interview de Judith et Leah Pisar

Le concert, 1ère partie

Leonard Bernstein

Symphonie n°3 « Kaddish », version en anglais

Kelly Nassiev soprano

Judith etLeah Pisar récitantes

Chœur de Radio France

Maîtrise de Radio France

Sofi Jeannin chef de chœur

Orchestre national de France

Yutaka Sado direction

Concert enregistré le dimanche 18 mars à l'Auditorium de Radio France

Concert en partenariat avec Le Projet Aladin, organisation internationale indépendante dont le but est de promouvoir le rapprochement interculturel, en particulier entre Juifs et Musulmans, fondé sur la connaissance mutuelle, l’éducation et le respect de l’Histoire, le refus des conflits de mémoire, la primauté du dialogue et de la recherche de la paix sur la culture de l’affrontement et de la guerre.

Le concert, 2ème partie

Leoš Janáček

Taras Bulba

Martin Grubinger percussions

Orchestre philharmonique de Radio France

Marzena Diakun direction

Concert enregistré le vendredi 16 mars à l'Auditorium de Radio France

L'après-concert

Leonard Bernstein

Fancy Free (Big stuff blues, Enter three, Scene at the bar, Enter 2 girls, Pas de deux, Competition scene, Variation n°1 Galop, n°2 Waltz, n°3 Danzon, Finale)

Tonkünstler Orchestra

Yutaka Sado, direction

Tonkünstler Orkester 2017

Leonard Bernstein

West side story : Danses symphoniques

Tonkünstler Orchestra

Yutaka Sado, direction

Tonkünstler Orkester 2017

Pour aller plus loin

Paroles de Kaddish de Bernstein traduites en français :

Un Dialogue avec Dieu

I. Prélude

Dieu éternel, notre Père aux Cieux,

Ceci est mon Kaddish personnel – une ode à la vie et à la paix,

Inspiré par la noble prière araméenne pour les morts,

Écrit pour la symphonie monumentale de Leonard Bernstein,

Et dédié à la mémoire de John F. Kennedy –

Mes mentors révérés et âmes fraternelles.

Dans notre ère d’anxiété,

Marquée par un siècle de guerres chaudes et froides,

Qui a débuté avec le carnage et terminé avec la terreur,

Le compositeur voulait que mon témoignage vivant,

Tiré de la plus grande catastrophe jamais perpétrée par l’Homme,

Et le miracle de sa survie et de sa renaissance,

Résonne dans Ton royaume avec sa musique céleste.

II. Invocation

Mon Kaddish est celui d’un laïque,

Seigneur, Moderne, universel, œcuménique et adressé à Toi,

Ainsi qu’à Tes enfants tourmentés : Juifs, Chrétiens, Musulmans et à tous les autres - Croyants et non croyants

Qui aspirent à la paix, la liberté et la justice

Dans notre monde génocidaire et fratricide.

J’exprime cette lamentation avec une peine et une colère

Émanant de mon propre passé traumatique,

Et du déluge de haine, de violence et de peur

Qui nous submergent à nouveau.

Sur tous les continents,

Des ennemis héréditaires de tous bords,

Aveuglés par l’intolérance et la terreur,

Se haïssent et s’affrontent.

Même dans Ta Terre Sainte,

Où ils ne vénèrent que Toi,

Et T’implorent de transformer leurs épées en charrues.

Je pleure pour eux tous, les morts comme les vivants.

Mes premières larmes sont pour ma famille et mon peuple,

Victimes perpétuelles de persécutions religieuses et ethniques

Qui ont atteint leur paroxysme pendant mon enfance,

Détruisant tout, et tout le monde autour de moi

Alors que Toi, Ordonnateur de l’Univers, Tu restas de marbre.

Tu fus tout aussi indifférent lorsque j’agonisais

À Auschwitz, Majdanek et Dachau.

Où la réalité macabre d’Eichmann et de Mengele

Parvint à éclipser même l’enfer de Dante.

À ce jour, je suis hanté par les remords d’avoir survécu,

Alors que tant des miens ont été massacrés.

Maintenant je dois expier pour le Kaddish rituel

Que je n’ai jamais pu réciter,

Ayant ni dates de leur décès,

Pas de deuils…. Pas d’enterrements…

Ni tombes pour une pierre, une fleur, une prière,

Une prière pour leur rédemption.

Magnifié et sanctifié soit le Grand Nom

III. Kaddish 1

Magnifié… Et sanctifié…

Soit Son Grand Nom Amen!

Chœur

Que le Grand Nom soit magnifié et sanctifié, amen,

Dans le monde qu’il a créé selon sa volonté

Et qu’il établisse son Royaume De votre vivant et de vos jours,

Et pour tous les jours de la maison d’Israël,

Rapidement et sans délai,

Dites : amen.

Que son grand Nom soit sanctifié,

Pour les siècles des siècles.

Béni, loué et glorifié,

Et exalté, élevé et honoré,

Et magnifié et loué

Soit le Nom du Très-Saint, béni soit-il;

Bien qu’il soit au-delà de toute louange,

Hymne, prière et consolation,

Prononcée dans le monde.

Dites : amen

Que la paix venant du Ciel soit abondante

Et la vie longue

Ainsi que pour tout le peuple d’Israël

Dites : amen.

Lui qui établit la paix dans les hauteurs

Qu’il nous donne la paix

Ainsi qu’à tout son peuple Israël

Dites : amen Amen ! Amen !

Qu’une paix abondante

Déferle sur nous tous. Amen !

Ceux dont je porte le deuil sont nombreux : Mon père héroïque,

David, Torturé, exécuté par balles,

Et jeté dans une fosse commune.

Ma mère Helena, si belle,

Déportée vers la mort dans un wagon à bestiaux

Avec mon angélique petite sœur Frieda,

Qui avait à peine vécu.

Mes camarades d’école, Et un million et demi d’autres enfants.

Pourquoi m’as-Tu épargné, Seigneur ?

Et pourquoi pas eux ?

Quels crimes, quels pêchés

Pouvaient-ils avoir commis

À un âge si tendre ?

Tous anéantis, d’un seul coup.

Selon la logique insondable

Qui règne en Ton royaume.

Chœur

Lui qui établit la paix dans les hauteurs

Qu’il nous donne la paix

Ainsi qu’à tout son peuple Israël

Dites : amen

IV. Din Torah Seigneur, je t’interpelle aujourd’hui

Avec la même voix viscérale

Que j’ai jadis élevée contre Toi dans le blasphème,

Celle d’un adolescent squelettique au crâne rasé et aux yeux noyés,

Tremblant au seuil

D’une chambre à gaz de Birkenau.

Tremblant et exigeant de savoir :

Tout-puissant, pourquoi nous as-Tu abandonnés ?

Comment peux-Tu permettre un tel carnage ?

Te sens -Tu même concerné ?

En ces lieux et temps maudits,

Où j’ai vu sombrer la barque de la civilisation,

Lorsque j’ai subi tant d’horreurs et d’humiliations,

Tu m’as déserté, Seigneur !

Et du tréfonds de mon désespoir, je me suis révolté contre Toi,

Tel Moïse frappant le rocher dans le désert du Sinaï,

Tel Job protestant contre son injuste châtiment.

Hallucinant de faim, de douleur et d’angoisse,

Alors que les fours crématoires vomissaient feu et fumée,

J’ai même cessé de prier.

Comment aurais-je pu continuer à psalmodier Ta grandeur,

Et dire les autres versets d’adoration

Que j’avais absorbés avec le lait de ma mère

Comme tous les enfants d’Abraham

Depuis Isaac et Ismaël,

Depuis Marie et Jésus ?

Non, je ne pouvais pas ; je ne voulais pas.

Pas là. Pas à Auschwitz !

Peux-tu pardonner mes péchés, Seigneur ?

Puis-je pardonner les Tiens ?

Je peux pardonner, mais pas oublier.

Si les plaies de ma chair et de mon âme

Sont depuis longtemps cicatrisées,

Celles de mon cœur,

Qui saigne pour les êtres chers, ne se fermeront jamais.

À présent, l’un des derniers survivants

De ces crimes monstrueux,

Ma vie ne m’appartient plus tout à fait.

Eux aussi vivent en moi.

Je dois transmettre leur héritage

Et alerter les vivants de toutes races, couleurs et croyances

Face aux catastrophes similaires qui pourraient détruire leur monde,

Comme elles on jadis détruit le mien.

Car l’inimaginable est de nouveau possible.

Alors que des bouleversements politiques et économiques galopants

Engendrent l’agitation, l’insécurité et la peur,

Une folie populiste étaye des dirigeants sanguinaires.

C’est ainsi que périssent les démocraties,

Et que commence la chasse aux boucs-émissaires innocents.

Seigneur, Te souviens-Tu des cris glaçants

De ces hommes, femmes et enfants,

Qui agitaient Tes cieux, jour et nuit,

Alors que le gaz les asphyxiait ?

J’y étais et je les ai entendus mourir,

En prononçant Ton nom sacré :

“Écoute Isaraël, l'Éternel est Dieu, l'Éternel est Un”

(L’Eternel est notre Dieu, L’Éternel est Un)

Quand les portes en acier se refermaient

Il ne leur restait que trois minutes à vivre

Pourtant, ils trouvaient assez de force

Pour enfoncer leurs ongles dans les murs

Et y graver ces mots : « N’oubliez jamais ! »

Ces cris, ces mots, nous imposent

Des obligations sacrées de rester vigilants,

Et de mettre en garde d’autres peuples vulnérables

Contre les génocides qui guettent peut-être encore.

Le matricule d’Auschwitz gravé sur mon bras

Me le rappelle tous les jours.

Et aujourd’hui, Seigneur, c’est moi qui Te le rappelle !

Chœur :

Amen

Comment être certain que notre catastrophe

Était l’œuvre de l’Homme seul ? Le livre de la Genèse

Et les rescapés de l’Arche de Noé

Nous enseignent combien

Tu peux être irascible et vengeur

Quand Tu perds Ton Sang Froid.

Est-ce la colère ou l’indifférence qui explique Ton absence,

Ton silence

Alors que nous étions diffamés,

Déshumanisés et décimés ?

Loin de moi l’idée de te tenir responsable, Seigneur,

Mais cette passivité déconcertante

A pu persuader plus d’un démon,

Et un monde largement indifférent,

Que la Shoah, les génocides

Et les nettoyages ethniques contre Tziganes, Cambodgiens, Bosniaques, Rwandais, Yazidis et d’autres

Etaient et restent acceptables, jusqu’à ce jour.

V. Kaddish 2

J’entends encore la douce voix de ma grand-mère

Me chantant une berceuse sur Ta bonté, Ton amour, Ta miséricorde,

M’assurant que tu serais toujours là

Pour nous protéger et nous réconforter.

J’ai souvent tenté d’invoquer sa voix

Lorsque j’avais besoin de Ta protection et de Ton réconfort.

Cette douce voix, si brutalement éteinte

Dans les fours de Treblinka.

Soprano solo et chœur d’enfants :

Que le Grand Nom soit magnifié et sanctifié, amen,

Dans le monde qu’il a créé selon sa volonté

Et qu’il établisse son Royaume

De votre vivant et de vos jours,

Et pour tous les jours de la maison d’Israël,

Rapidement et sans délai,

Dites : amen.

Que son grand Nom soit sanctifié,

Pour les siècles des siècles.

Béni, loué et glorifié,

Et exalté, élevé et honoré,

Et magnifié et loué

Soit le Nom du Très-Saint, béni soit-il;

Bien qu’il soit au-delà de toute louange,

Hymne, prière et consolation,

Prononcée dans le monde.

Dites : amen.

Que la paix venant du Ciel soit abondante

Et la vie longue

Ainsi que pour tout le peuple d’Israël

Dites : amen. Le souvenir des berceuses de ma grand-mère

M’a toujours aidé à trouver le sommeil

Même lorsque je suis devenu adulte.

Mais dans mes cauchemars, je ne retrouvais que ses yeux

Tournés vers Toi en prière ardente

Alors que les tueurs l’emportaient.

Magnifié et sanctifié soit le Grand Nom

VI. Scherzo

Ô Seigneur,

Combien l’histoire de Ton « peuple élu »

Est chargée de chagrin.

Dressons ensemble le bilan des calamités

Qui se sont abattues sur nous depuis la nuit des temps :

L’esclavage en Égypte,

L’exil de Babylone,

La conquête romaine,

Le maraudage des croisades,

L’inquisition espagnole,

Les pogroms russes,

Le génocide nazi,

Et maintenant, le spectre du djihad.

La liste est sans fin, Seigneur.

Et de nouveaux démagogues incendiaires,

Qualifiant la Shoah de « mythe »

Complotent de nouveau pour nous annihiler.

À leurs yeux, nous sommes toujours coupables.

Coupables de t’avoir reconnu comme Dieu unique et éternel,

D’avoir proclamé

Tes commandements à un monde païen,

D’avoir engendré les autres grandes religions monothéistes.

Coupables en Diaspora quand, pacifistes et désarmés,

Nous avons été égorgés comme des agneaux.

Coupables en Terre Promise d’avoir pris les armes

Afin de n’être plus jamais massacrés.

Certes, des extrémistes de tous genres,

Se faisant passer pour des hommes pieux,

Massacrent et mutilent d’autres minorités aussi,

Y compris leurs propres frères et sœurs,

Comme possédés par une pulsion de mort,

En Ton nom sacré ? Celui de notre Dieu commun,

Qui nous a ordonné de choisir la vie,

Et d’aimer nos prochains comme nous-mêmes ?

Seigneur, quelque chose ne tourne pas rond

Dans Ton royaume céleste,

Tout comme ici, dans notre Babel globale.

Albert Einstein nous a assurés

Que Tu ne joues pas aux dés avec l’univers.

Pourquoi joues-Tu alors

Avec le destin de l’humanité ?

Devons-nous à présent nous préparer

Pour une « solution finale » apocalyptique

Avec des fléaux de gaz toxiques,

De bombes nucléaires

Et de missiles balistiques

Entre les mains meurtrières

De nouveaux despotes et fanatiques ?

Les jeux seraient-ils déjà faits ?

Répète après moi, Seigneur : « N’oubliez jamais »,

A-men ! « Jamais plus ! »

A-men !

Père, depuis l’âge de treize ans,

Tu m’as poussé au-delà des limites

De l’endurance physique et mentale.

Brutalement coupé de ma famille,

De ma terre natale, de mes racines spirituelles,

J’ai été endoctriné par Staline qui me voulait rouge,

Mutilé par Hitler qui me voulait mort.

Dans la sillage du débarquement en Normandie,

Alors que les armées alliées s’approchaient de Berlin,

J’ai échappé à la marche de la mort dans une tornade de balles.

J’ai été libéré par des tanks frappés

De l’étoile blanche de la liberté,

En criant : « Que Dieu bénisse l’Amérique ! »

Pourtant, je n’ai jamais quitté Ton bercail.

Rien ne pouvait ébranler mon serment ancestral de Te vénérer

Même à ma façon, certes peu orthodoxe.

Ce serment m’enhardit à Te dire aujourd’hui : Prends garde !

De graves dérèglements s’emparent

Des cœurs et des esprits des croyants.

Beaucoup parmi nous croient que les cieux sont vides.

Ou pire, qu’ils sèment la discorde,

La superstition et le chaos sur Terre.

Qu’avec ou sans Toi,

Nous ne pouvons compter que sur nous-mêmes.

Il est grand temps que Tu réaffirmes

Notre alliance éternelle.

Que tu renouvelles Ta promesse

D’un âge messianique.

Renouvelle Ta promesse !

VII. Kaddish 3

On dit que dans la Grèce antique,

Quand les Dieux étaient plus humains,

Les hommes étaient plus divins.

Seigneur, ne peux-Tu être un peu plus humain,

Afin que nous devenions un peu plus divins ?

Nous nous efforçons d’honorer les engagements

De Tes vénérables prophètes.

Nous voulons, nous pouvons croire en Toi

Mais Toi, crois-Tu en nous ?

Accorde-nous un peu de Ta sagesse transcendante

Afin que nous apprenions à vivre en harmonie

Et chanter à l’unisson des psaumes joyeux

À Ta gloire.

Chœur d'enfants :

Que le Grand Nom soit magnifié et sanctifié, amen,

Créateur majestueux et mystérieux

Qui que Tu sois, où que Tu sois,

Ton omniprésence parmi nous,

Est si ancienne, si immense, si pénétrante

Que je n’ose me demander

Si elle est réalité ou illusion.

Quoiqu’il en soit,

Tu es une source indispensable

De consolation et d’espoir pour nous tous

Pourtant, mon Kaddish n’est pas la confession

D’un soudain réveil religieux.

Comme la plupart de mes semblables

Je reste déchiré entre la foi et la raison,

La révélation et les lumières,

La tradition et la modernité.

Après mon retour du gouffre,

Une rage de vivre, d’apprendre, de contribuer au bien commun,

M’a aidée à vaincre mon sort cruel.

J’ai trouvé refuge dans l’étreinte chaleureuse de la démocratie.

J’ai pu étudier, travailler et m’épanouir

Dans les centres les plus illustres de la culture américaine, anglaise et française.

Oui, la providence m’a souri

Aujourd’hui, ma coupe déborde vraiment.

Mais en fin de compte que suis-je ?

Sinon un humble messager

Qui a vu un monde s’effondrer,

Alarmé de voir notre monde

Se précipiter vers une nouvelle chute ?

Et quel est mon message, si ce n’est que l’Homme

Bien que créé à Ton image,

Et libre de choisir

Entre le bien et le mal,

Demeure capable du pire comme du meilleur,

De la haine comme de l’amour,

De la folie comme du génie.

Que si nous ne tirons pas les leçons du passé,

Ne chérissons pas le caractère sacré et la dignité de la vie humaine,

N’épousons pas les valeurs fondamentales, communes à toutes

Les grandes croyances, sacrées et profanes

Les forces du mal viendront assombrir

Nos rêves d’un avenir radieux,

Promettant paix, liberté et prospérité à tous.

VIII. Finale

Père, Père…

Te souviens-Tu de cette belle aube printanière,

Quand les G.I. sont descendus du ciel,

Tels des anges, pour me libérer de l’enfer ?

J’étais encore un gamin

Seul dans les chaudrons de L’Europe fasciste et communiste,

Comme le jeune Joseph dans les donjons

De l’Egypte de Pharaon.

Mais dès cet instant, je ne me suis plus senti abandonné

Car Ta divinité m’est apparue si sublimement humaine.

Tu as accompli des miracles éblouissants

A l’échelle biblique

En libérant les opprimés, les dispersés et les enchainés,

Des griffes de la tyrannie.

Tu as accompli des miracles pour moi aussi,

Ravivant depuis les cendres

La flamme vacillante de ma vie.

Tu as éveillé mon esprit brisé

A la magie du savoir, de la culture et de la beauté,

Tu m’as même appris à aimer et à rêver de nouveau.

Par-dessus tout, Père,

Tu m’as donné une nouvelle et heureuse famille,

Une femme, des enfants et des petits-enfants

Dont les visages étincelants, la droiture morale et les esprits brillants

Ressuscitent chaque jour la mémoire de ceux que j’ai perdus.

Puissent-ils un jour dire le Kaddish pour moi.

Ainsi, ô grand et unique Dieu d’Abraham,

C’est avec respect pour les croyances de tous,

Et sans malice aucune,

Que je me prosterne vers Jerusalem, l’éternelle.

Ses synagogues, ses églises et ses mosquées,

Son mur des Lamentations et son mémorial de Yad Vashem,

Pour Te chanter ma fervente prière d’espoir

Puisée dans des torrents de sang.

Renouvelle Tes liens avec nous, Seigneur,

Guide-nous sur le chemin de la réconciliation et de la tolérance,

De la fraternité et de la paix

Sur cette petite planète, fragile et violente,

Notre maison à tous.

Amen ! Amen ! Amen ! ! !

Chœurs : Que le Grand Nom soit magnifié et sanctifié, amen,

Dans le monde qu’il a créé selon sa volonté

Et qu’il établisse son Royaume

De votre vivant et de vos jours,

Et pour tous les jours de la maison d’Israël,

Rapidement et sans délai,

Dites : amen.

Que son grand Nom soit sanctifié,

Pour les siècles des siècles.

Béni, loué et glorifié,

Et exalté, élevé et honoré,

Et magnifié et loué

Soit le Nom du Très-Saint, béni soit-il;

Bien qu’il soit au-delà de toute louange,

Hymne, prière ou consolation,

Prononcée dans le monde.

Dites : amen.

Que la paix venant du Ciel soit abondante

Et la vie longue

Ainsi que pour tout le peuple d’Israël

Dites : amen.

Lui qui établit la paix dans les hauteurs

Qu’il nous donne la paix

Ainsi qu’à tout son peuple Israël

Dites : amen

Samuel Pisar – 2014