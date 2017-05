Jordi Savall dirige The Academy of Ancient Music au Barbican Hall de Londres

Concert enregistré le 11 mars 2017 au Barbican Hall à Londres, au Royaume Uni

Jean-Baptiste Lully

Alceste, suite d'orchestre :

Marche des combattants

Menuet

Loure pour les pêcheurs

Echos

Rondeau pour la fête marine

La fête infernale

2ème air des démons

Marche des assiégeants

Marin Marais

Alcyone /suite des airs à jouer / suite n°1 et suite n° 4 :

Suite n°1 - Air pour les driades et les bergers /ouverture

Suite n°1 - Air pour les driades et les bergers / Marche pour les bergers et bergères

Suite n°1 - Air pour les driades et les bergers / Air pour les faunes et les driades

Suite n°1 - Air pour les driades et les bergers / Menuet pour les bergers et bergères

Suite n°1 - Air pour les driades et les bergers / Passepied 1 et 2 pour les mêmes

Suite n°4 / air pour les matelots et les tritons / Prélude de l'acte troisième

Suite n°4 / air pour les matelots et les tritons / Marche pour les matelots

Suite n°4 / air pour les matelots et les tritons / 2ème air pour les mêmes

Suite n°4 / air pour les matelots et les tritons / 3ème air pour les mêmes

Suite n°4 / air pour les matelots et les tritons / Symphonie pour le sommeil

Suite n°4 / air pour les matelots et les tritons / Tempête

Suite n°4 / air pour les matelots et les tritons / Ritournelle

Suite n°4 / air pour les matelots et les tritons / Entracte menuet

Suite n°4 / air pour les matelots et les tritons / Chaconne pour les tritons

Georg Friedrich Haendel

Water music suite n° 2 hwv 349

Water music suite n° 3 hwv 350

Jean-Philippe Rameau

Les Boréade, suite d'orchestre :

Ouverture

Entrée des peuples

Contredanse en rondeau

Gavotte 1 et 2 pour les heures et les zéphirs

Entrée d'Abaris

Menuet 1 et 2

1ère et 2ème contredanses très vives

The Academy of Ancient Music

Jordi Savall, direction

Bis :

Anonyme

Bourrée avignonaise

Georg Friedrich Haendel

Musique pour les feux d'artifice royaux HMV 351 (extr.) : " la réjouissance"