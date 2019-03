Johannes Brahms par Yefim Bronfman et l'Orchestre National de France dirigés par Emmanuel Krivine

Concert #1

Johannes Brahms

Concerto pour piano et orchestre n°2

Invité : Yefim Bronfman (pianiste)

Né à Tachkent (Ouzbékistan) en 1958, Yefim Bronfman quitte l’Union soviétique à l’âge de quinze ans pour émigrer avec sa famille en Israël, où il étudie avec le pianiste Arie Vardi. Aux États-Unis, il a ensuite pour maîtres Rudolf Firkusny, Leon Fleisher et Rudolf Serkin. Deux grandes étapes marquent son parcours : un concert avec orchestre en 1975 sous la direction de Zubin Mehta, et un récital en 1989 au Carnegie Hall, qui lance sa carrière américaine. En 1991, Yefim Bronfman donnait une série de récitals en compagnie du violoniste Isaac Stern (première apparition du pianiste en Russie depuis son émigration en Israël). La même année, il recevait l’Avery Fisher Prize, la plus haute distinction américaine attribuée à un instrumentiste. Yefim Bronfman a notamment enregistré les trois Concertos pour piano de Bartók avec le Los Angeles Philharmonic sous la direction d’Esa-Pekka Salonen. Parmi ses CD récemment publiés figure l’enregistrement du Concerto pour piano n ° 2 de Magnus Lindberg, commandé pour lui, dirigé par Alan Gilbert à la tête du New York Philharmonic, paru sous le label Da Capo.

Le concert #2

Johannes Brahms

Allegretto grazioso, Sonate n°2 en la majeur op. 100

Nikolaj Znaider (violon)

Yefim Bronfman (piano)

RCA 2010

Johannes Brahms

18 Liebeslieder-Walzer op. 52 (extraits)

Andrea Rost (soprano)

Magdalena Kozena (mezzo-soprano)

Matthew Polenzani (ténor)

Thomas Quasthoff (baryton)

James Levine et Yefim Bronfman (piano)

Concert #2

Johannes Brahms

Symphonie n°2

Yefim Bronfman piano

Orchestre National de France

Emmanuel Krivine direction

