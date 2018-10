Jean-Yves Thibaudet avec l'Orchestre de Philadelphie et Yannick Nézet-Séguin

Concert donné le 1er juin 2018 dans la Grande Salle du Musikverein de Vienne dans le cadre du Musikverein, Festival de Vienne

Programme du concert

Leonard Bernstein

Symphonie n°2 pour piano et orchestre « The Age of Anxiety »

Piotr Ilyitch Tchaïkovski

Symphonie n°4 en fa mineur op. 36

Edward Elgar

Salut d'Amour op. 12

Jean-Yves Thibaudet, piano

Orchestre de Philadelphie Yannick Nézet-Séguin, direction