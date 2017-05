"Je suis un homme ridicule" de Sébastien Gaxie

Concert donné le 21 février 2017 à 19h30 au Théâtre Jean Vilar à Vitry sur Seine.

Présentation : Arnaud Merlin

Sébastien Gaxie , Je suis un homme ridicule

Opéra librement inspiré de la nouvelle Le rêve d’un homme ridicule de Fédor Dostoïevski

Lionel Gonzalez : Interprète, Comédien, Chant

Lionel Peintre : Interprète, Baryton (voix)

Ensemble 2e2m : Ensemble instrumental

Musicatreize : Ensemble vocal et instrumental

Pierre Roullier : Chef d'orchestre, Flûte traversière

Après - Concert

Invité : Sébastien Gaxie

Sébastien Gaxie (né en 1977)

Céleste ma planète – Interlude 1

Document du compositeur

Les Fugitifs / La Gare centrale

Document du compositeur

A Feast For The Ears

Document du compositeur

In be with #1…

Constance Ronzatti, violon

Nathanaël Gouin, piano

« 13 créations pour un festival »

Printemps des Arts PRI021

Communication à une académie

Document du compositeur

Meeting with God at the north pole

extrait 1

extrait 2

extrait 3

Document du compositeur

Céleste ma planète - Epilogue

Document du compositeur