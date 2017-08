Jazz in Marciac 2017 : Linda May Han Oh Quintet & Chris Potter/ Eric Bibb-Jean-Jacques Milteau / George Benson

Concert donné le 31 juillet 2017 à L'Astrada à Marciac, dans le cadre du festival Jazz in Marciac 2017.

20h : Linda May Han Oh Quintet with special guest Chris Potter

Linda May Han Oh Quintet :

Ben Wendel (saxophone)

Matthew Stevens (guitare)

Fabian Almazan (piano)

Linda May Han Oh (contrebasse)

Rudy Royston (batterie)

Invité spécial : Chris Potter (saxophone)

Lucid Lullaby (Linda May Han Ho)

Walk Against Wind (Linda May Han Ho)

Speech Impediment (Linda May Han Ho)

Perpluzzle (Linda May Han Ho)

Yoda (Linda May Han Ho)

Concert en direct du chapiteau de Marciac, dans le cadre du festival Jazz in Marciac 2017.

Eric Bibb (chant guitare)

Jean-Jacques Milteau (harmonica)

Gilles Michel (basse)

Larry Crockett (batterie)

23h : George Benson

George Benson (guitare)

David Garfield (claviers)

Thom Hall (claviers)

Michael O'Neill (guitare)

Stanley Banks (basse)

Khari Parker (batterie)

Lilliana De Los Reyes (batterie)