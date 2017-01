Ivan Fischer dirige le Philharmonique de Berlin dans la 3e symphonie de Gustav Mahler

Ce concert sera proposé à la réécoute sur cette page durant 1 an.

La symphonie du Monde

La 3e Symphonie de Mahler se démarque par son « hubris », c’est-à-dire sa démesure ! Près d’une heure et demie de musique et un effectif impressionnant : grand orchestre, percussions, cloches, fanfares, chœur de femmes et d’enfants, et même une voix soliste ! C’est aussi une œuvre ambitieuse : Mahler entend en faire une sorte de symphonie du monde, ou symphonie cosmogonique qui peindrait, en musique, les forces du Cosmos ayant donné naissance au Monde.

Au fil des six mouvements, on assiste à la genèse tellurique, minérale du monde. Viennent ensuite la Nature et le règne végétal, puis les animaux de la forêt. Après un nouveau cataclysme, annoncé par le gong, arrive l’Homme et ses interrogations métaphysiques (Mahler s’inspire à cet endroit d’un extrait d’Ainsi parlait Zarathoustra de Nietzche). Après une incursion au Paradis, où les anges chantent la joie et la fraternité, la pensée finale du Monde apparait. Aboutissement ultime : l'Amour universel, divin, métaphysique, degré suprême de l’évolution du Monde…

, © Camille Flammarion

Programme du concert

Concert donné le 27 janvier 2016 à la Philharmonie de Berlin

Gustav Mahler

Symphonie no 3 en ré mineur

1) Kräftig, Entschieden

2) Tempo di Menuetto

3) Comodo

4) Sehr langsam

5) Lustig im Tempo

6) Langsam

Orchestre Philharmonique de Berlin

Iván Fischer, direction

Anna Larsson, mezzo-soprano

Choeur de femmes de la Radio de Berlin

Enfants du Staats-und Domchors Berlin

dirigés par Kai-Uwe Jirka et Gijs Leenaars

Après-concert :

Antonio Vivaldi

Les Quatre Saisons (3. L'Hiver)

Alice Harnoncourt, violon

Concentus Musicus Wien

Nikolaus Harnoncourt, dir.

[Erato]

Wilhelm Stenhammar

Serenade op.31 (Notturno)

Orchestre symphonique de la radio suédoise

Esa-Pekka Salonen, dir.

[Musica Sveciae