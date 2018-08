Israël en Egypte par les King's Consort & Choir

Fasciné par Haendel, Mendelssohn, alors âgé de 24 ans, présente en 1833 à Düsseldorf « sa » lecture d’Israël en Égypte, oeuvre initialement créée à Londres en 1739. Augmentée, orchestrée, traduite en allemand, c’est cette seconde version – véritablement européenne en somme ! – du récit en musique de la sortie d’Égypte du peuple hébreu que le King’s Consort nous propose en ouverture du 52e festival.

Georg Friedrich Haendel,Israel in Ägypten (Israël en Égypte) HWV 54 (1739)

Oratorio en 3 parties sur des textes bibliques, Version révisée par Felix Mendelssohn en 1833

1. The lamentation of the Israelites for the death of Joseph ("The Ways of Zion do mourn", HWV 264)

2. Exodus

3. Moses' song

Soraya Mafi, soprano

Claudia Huckle, contralto

Benjamin Hulett, ténor

Matthew Brook, basse

Choir of The King's Consort The King's Consort Robert King, dir.