Sonates pour violon et piano de Mozart par Isabelle Faust et Alexander Melnikov

Concert donné le 19 octobre 2018 à l'Amphithéâtre de la Cité de la Musique à Paris.

Programme du concert

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonate pour violon et piano n°18 en sol majeur K 301 Sonate pour violon et piano n°33 en mi bémol majeur K 481

Sonate pour violon et piano n°27 en sol majeur K 379

Sonate pour violon et piano n°17 en ut majeur K 296

BIS :

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonate pour violon et piano n°21 en mi mineur K 304 (extr.) : 2. Tempo di menuetto

Isabelle Faust, violon

Alexander Melnikov, piano